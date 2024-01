Claudia Pătrășcanu, surprinsă în ipostaze tandra în brațele unei ispite masculine: Avea să fie dificil pentru mine...

Fotografiile postate de Claudia Pătrășcanu au stârnit reacții intense din partea fanilor, care au felicitat aparenta relație amoroasă a celor doi. Totuși, cântăreața a venit rapid cu o declarație pentru a clarifica situația. Conform spuselor sale, relația cu Daniel Mihai a fost strict profesională și a avut legătură cu realizarea unui videoclip pentru noua ei piesă.

Cântăreața a subliniat că alegerea lui Daniel Mihai pentru videoclipul său a fost strict bazată pe cerințele artistice ale proiectului și că nu există nicio implicare romantică între ei. În plus, Claudia Pătrășcanu și-a exprimat dorința de a-și proteja viața sentimentală și de a fi mai discretă în privința relațiilor sale personale.

"Da, eu l-am ales pe Daniel, nu îl știam personal, dar înainte de filmări am primit mai multe fotografii cu diferiți tipi de la agenții de modeling, chiar actori. Daniel era diferit, genul de bărbat latin, cu părul mai lung, zâmbea frumos și e sportiv, potrivit cerințelor noastre. Am apreciat că a acceptat să-mi fie alături în clip și că și-a anulat chiar zborul unei plecări", a adăugat artista.

Daniel Mihai a invitat-o pe Claudia Pătrășcanu în Grecia, iar artista se gândește deja să filmeze un videoclip acolo.

"În ziua filmărilor, Daniel a inițiat distracția, am glumit, am râs foarte mult și asta ne-a ajutat să ne împrietenim și să facem ca acest clip să iasă superb. Am legat o relație de prietenie, cel mai probabil următorul videoclip îl voi filma pe barca lui, în Grecia, că tot m-a invitat atât pe mine, cât și întreaga echipă", a mai spus cântăreața, pentru sursa citată mai sus.