Primele declarații ale Deei Maxer, după ce s-a zvonit că a fost înșelată de Robert Drilea: Mă ocup de copii, casă, serviciu...

După divorțul tumultuos de Dinu Maxer, în primăvara anului trecut, Deea Maxer și-a găsit fericirea lângă Robert Drilea, alături de care a construit o relație solidă în ultimele luni. Cei doi au fost surprinși împreună la diverse evenimente, iar vedeta și-a asumat public noua poveste de dragoste, declarându-se îndrăgostită și fericită.

Cu toate acestea, ultimele postări ale Deei Maxer pe rețelele de socializare au generat o serie de speculații și interpretări în mediul online, sugerând că ar exista probleme în relația lor. Mesajele, care păreau să aibă conotații legate de încredere și fidelitate, au alimentat zvonurile despre o presupusă înșelare a lui Robert Drilea. Astfel, fanii au crezut că Robert Drilea ar fi înșelat-o pe frumoasa brunetă, însă Deea a dorit să clarifice aceste zvonuri.

„Sunt niște statusuri de viață pe care le distribui, chiar dacă nu au legătură cu viața mea personală sau profesională. [...]

Dacă eu repostez anumite videouri, mottouri, mesaje care mă inspiră, nu au legătură cu viața mea personală. Nu sunt mesaje subliminale. Dacă am ceva de declarat, ies și declar! Eu nu prea urmăresc ce se scrie despre mine pe internet. Poate mă mai sună mama sau îmi mai trimite o prietenă anumite articole, dar, în rest, eu nu urmăresc. Sunt atât de ocupată cu munca… Mă ocup de copii, casă, serviciu… Oricum, zilnic eu postez anumite chestii, sunt anumite pagini pe care eu le urmăresc. Dau share doar postărilor care coincid cu principiile mele de viață. Asta nu înseamnă că sunt gravidă sau că m-am despărțit… Totul este departe de viața mea personală, nu are nicio treabă. Sunt doar lucruri în care cred. Am multe femei care mă urmăresc și care se regăsesc în ceea ce postez și tocmai pentru ele le distribui”, a declarat Deea Maxer, pentru Playtech.ro.