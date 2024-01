Irina Columbeanu s-a angajat ca și chelneriță și își susține financiar tatăl

În ultimii ani, fostul magnat Irinel Columbeanu a trăit o transformare dramatică din punct de vedere financiar, trecând de la opulență la viața de la azil. După ce a pierdut întreaga avere, Columbeanu a fost nevoit să se bazeze pe sprijinul celor din jur pentru a face față dificultăților financiare. Recent, a ajuns să locuiască la un azil, iar fiica sa, Irina, s-a mobilizat pentru a-i fi alături în această perioadă grea.

În cadrul podcastului "Fiță cu Adiță", găzduit în vila de lux a lui Tzancă Uraganu, fostul soț al Monicăi Gabor a mărturisit că fiica sa îi trimite bani din America, acolo unde s-a angajat ca și chelneriță într-un restaurant din Los Angeles. Fostul milionar a recunoscut că pierderea averii sale a fost rezultatul unor decizii proaste în afaceri, dezvăluind că a lansat pe piață un produs care nu a avut succes, investind toți banii săi în acest proiect.

. „Eu am fost propriul meu dușman. M-am lăcomit ca să încerc să am mai mulți bani. Am făcut o alegere proastă. Am scos pe piață un ciment care nu a mers, cred că prea repede. Toți banii i-am băgat acolo. M-am gândit că ar putea fi o afacere pe care o pot lăsa moștenire fiicei mele”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit Cancan.