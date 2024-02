Omul de afaceri Caius Covrig pune orașul Brașov pe harta celor mai cool destinații de petrecere din România. Conceptul Kayus Lounge Brașov cuprinde, pe lângă ideea de restaurant & club exclusiviste, particula exclusive party, de care se pot bucura toți cei care trec în weekend, la Brașov, dar și locuitorii orașului de sub Tâmpa.

„Ne-am obișnuit deja publicul cu acest concept de exclusive party pe care îl organizăm în fiecare săptămână. Cu tematici diferite, petrecerile organizate la Kayus Lounge au început să devină o tradiție. Avem prieteni de peste tot care vin. Ni s-a întâmplat, chiar, să povestim cu străini despre evenimentele noastre și, trebuie să recunosc, că mi-au spus că tot ce se întâmplă, la Kayus Lounge Brașov, se ridică la nivelul petrecerilor din Ibiza sau Mykonos!”, declară afaceristul Caius Covrig.



Pe finele anului 2023, omul de afaceri își extindea business-ul odată cu deschiderea oficială a celei mai exclusiviste locații de tip restaurant & lounge din Brașov, Kayus Lounge Brașov.



Investitor cu experiență în zona HORECA, Caius Covrig propune clienților un concept cu totul și cu totul aparte, un spațiu care îmbină, inspirat, exclusivismul cu particula de intimitate de care are nevoie, deseori, clientul într-un restaurant. Cele două sunt, desigur, completate de excelența tuturor serviciile pe care un restaurant, prin definiția lui, le pune la dispoziția celor care-i trec pragul. Așa cum se întâmplă în toate locațiile deținute de Caius Covrig, la loc de cinste, în meniu, există și aici vita maturată, asezonată cu foiță de aur.



Și, dacă tot discutam despre dezvoltare, tânărul om de afaceri are planuri generoase și pentru anul 2024.



„Anul 2024 va fi cel mai măreț an de până acum atunci când vorbesc despre ascensiunea mea și dezvoltarea business-urilor. Proiectul meu de suflet, Kayus Luxury din Bușteni, un aparthotel de 5* cu o priveliște care nu poate fi egalată, va fi inaugurat în 2024. Cu siguranță că acest proiect mă va împlini si va plasa Bușteniul, dar și România, pe lista de destinații preferate de cetățenii străini care aleg să ne viziteze minunata țară. Cât despre mine, îmi doresc să mă dezvolt, să continui să fac ceea ce iubesc și să devin cea mai bună versiunea a mea de la an la an.”, conchide Caius Covrig.

