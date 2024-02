Oana Pellea recunoaște că a ascultat Macarena a Erikăi Isac: Nu e deloc lectură obligatorie...

Melodia "Macarena" interpretată de Erika Isac a devenit rapid un fenomen pe YouTube, strângând peste 2,7 milioane de vizualizări în doar șapte zile de la lansare și ocupând locul întâi în trending. Cu toate acestea, reacțiile față de piesă au fost diverse, iar recent, Oana Pellea și-a exprimat opinia despre cea mai în vogă piesă a momentului.

Într-un mesaj sincer, Oana Pellea a recunoscut că a ascultat "Macarena", dar a subliniat că preferă să rămână fidelă gusturilor sale "de modă veche". Actrița a menționat că a rezistat doar 30 de secunde și că piesa nu intră în categoria "lectură obligatorie" pentru ea, exprimându-și preferința pentru trupe precum Pink Floyd sau Queen.

„Oh… am ascultat. Să nu rămân în urmă… cu toate că prefer să fiu de modă veche. Am ascultat. Am rezistat 30 de secunde, m-am lămurit. Ai dreptate, Manolea. Nu e deloc «lectură obligatorie» parcă aș rămâne la Pink Floyd sau Queen… deh… modă veche! Lasă-mă așa!”, a scris Oana Pellea, pe pagina sa de socializare.