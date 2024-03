Mădălina Ghenea, în punctul de a ceda din cauza oboselii. Mesajul actriței de pe patul de spital

Celebra actriță Mădălina Ghenea (36 de ani) a surprins pe toată lumea când a făcut publică nevoia sa de a lua o pauză de la activitățile sale profesionale, în urma unui episod medical neașteptat. Cu puțin timp înainte de o ședință foto pe care o avea programată, actrița a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, simțindu-se copleșită de oboseală și epuizare.

Recent, vedeta și-a informat urmăritorii de pe Instagram despre starea sa de sănătate fragilă, anunțând că este nevoită să suspende temporar toate proiectele și colaborările profesionale. Într-un mesaj plin de sinceritate și vulnerabilitate, Mădălina Ghenea a împărtășit că a ajuns la un punct critic, în care oboseala acumulată și-a spus cuvântul.

"Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți cei care așteptau un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu are nevoie de o mică pauză. Nu am ratat niciodată o zi de ședință foto și am fost mereu prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat. Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație", a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea, pe pagina sa de Instagram.