Cătălin Dobrescu contrazice acuzațiile Oanei Radu: Nu voi vorbi urât despre ea...

După ce Oana Radu a făcut dezvăluiri despre căsnicia lor și relația lor post-divorț, Cătălin Dobrescu, fostul ei soț, a venit cu propria perspectivă asupra situației, negând acuzațiile și având numai cuvinte frumoase la adresa artistei.

După o relație de patru ani, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate. Artista a fost cea care a solicitat divorțul, aducând în discuție problemele din căsnicie, inclusiv lipsa de susținere financiară din partea soțului ei. Cu toate acestea, Cătălin Dobrescu susține că acuzațiile aduse nu sunt adevărate și că nu are de gând să vorbească urât despre fosta sa soție.

"A fost foarte supărat. Nu am putut să răspund căci am fost foarte supărat. Mi s-au adus acuzații care m-au afectat foarte mult. Eu sunt un om căruia nu îi e rușine atunci când face ceva și nici frică. Sunt un om corect. O să vă și demonstrez treaba asta, peste o lună, un an, doi sau chiar trei. Sunt un om corect, nu îmi place să mint și nici să îmi spăl rufele în public", a declarat Dobrescu recent pe pagina sa de Instagram.