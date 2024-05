Reghecampf i-a făcut plângere penală Aneimaria Prodan! Antrenorul o acuză de furt: Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect

Un incident neplăcut a tulburat liniștea antrenorului de fotbal Laurențiu Reghecampf, după ce a constatat că a fost victima unui furt. Un Ferrari și o barcă, ambele în valoare de aproximativ 400.000 de euro, au dispărut din curtea fostei sale soții, Anamaria Prodan. Situația a fost adusă la cunoștința autorităților, iar Poliția a deschis o anchetă în acest sens, potrivit cancan.ro.

Laurențiu Reghecampf s-a prezentat la sediul Poliției Snagov pentru a raporta dispariția celor două bunuri de lux. Potrivit informațiilor furnizate, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 400.000 de euro. Furtul ar fi avut loc acum câteva luni, însă acesta a fost sesizat abia recent. Faptul că Anamaria Prodan s-a mutat în vila din Snagov alături de partenerul său, Ronald Gavril, a complicat și mai mult situația.

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Reghecampf a subliniat că bunurile disparute nu sunt comune, ci îi aparțin în totalitate sau parțial. Mai mult, el a anunțat intenția de a acționa în judecată avocatul lui Anamaria Prodan, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii sale. Acesta a fost acuzat că a răspândit informații false despre Reghecampf, susținând că acesta ar fi fost urmărit penal.

”M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiează de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinătate, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”, a mărturisit Reghecampf, pentru sursa citată mai sus.