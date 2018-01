Ozana Barabancea canta in corul Operei Nationale Bucuresti de 30 de ani. Sustine concerte de jazz si dirijeaza orchestra in concerte. Dar cel mai bine isi dirijeaza vointa si modul intelept de a-si trai viata. Reiese asta din raspunsurile pe care le da intrebarilor ce se ridica. Deci, Ozana Barabancea, in cateva intrebari importante.

Ce mai faci, Ozana? Cum esti?

Ma obisnuiesc cu noul meu corp .

Ai felul acesta de a fi cand apari. Pari mereu fericita. Cum iti explici?

Eu chiar sunt fericita. Fii sigur ca daca as fi trista as evita sa apar. Uneori gasesc ca fiind o impolitete sa te arati lumii asa sau sa te plangi.

Cand te enerveaza ceva de obicei, ce te enerveaza?

Ma enerveaza lipsa de moralitate, dar apoi incerc sa ma controlez si ma gandesc ca iertarea este cea mai mare virtute.

Cand canti, de obicei ce-ti place sa canti?

Imi place sa cant opera si jazz. Si piese alese in functie de text, imi pare rau ca nu stiu muzica psaltica. Am cantat o data o priceasna intr-o biserica . Este un sentiment unic!

Cand iti place de tine, Ozana, si cand nu?

Imi place sau nu, n-am pus niciodata problema asa. Poate ar fi trebuit sa o fac. Dar daca ma gandesc bine, imi place cand reusesc sa fiu echilibrata. Imi place ce fac mai mult decat de mine. Dar am grija de mine si mai ales de sufleul meu! Mi-am dat seama ca sufletul e vesnic. Asa ca am grija de el.

Cand iti place viata ta si cand nu?

M-am obisnuit cu viata mea, in permanenta activitate. Dar aleg eu activitatea asta. Sa fie spre zidirea mea.