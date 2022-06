Andreea Cornea, psiholog din Campania #DeNetstat: Testele de virginitate sunt o forma de abuz sexual

Am stat de vorba cu psihologul Andreea Cornea, implicata in campania #DeNetestat ca sa intelegem mai bine de ce si cum au ajuns acest teste pana in 2022.

Pe 6 iunie a.c., Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei Impotriva Femeilor (V.I.F.) a tras un semnal de alarma asupra acestor testari medico-legale abuzive si traumatizante, la care pot fi supuse tinerele din Romania, lansand campania nationala #DeNetestat, ce-si propune sa elimine testele de virginitate din legislatia autohtona.

Incepand cu 10 iunie a.c., INML nu mai elibereaza certificate de virginitate la cerere, indiferent de varsta, potrivit unei note semnate de directorul INML, George Cristian Curca. Pana de curand, unitatile de medicina legala din Romania eliberau certificate de virginitate pentru fete si femei, la cerere, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Organizatia Natiunilor Unite (ONU) au cerut, inca din 2018, interzicerea acestor teste, considerandu-le o incalcare a drepturilor umane.

In acest context, am stat de vorba cu psihologul Andreea Cornea, implicata in campania #DeNetestat ca sa intelegem mai bine de ce si cum au ajuns acest teste pana in 2022.

Care sunt conotatiile si implicatiile emotionale ale conceputului de ”virginitate” si ecoul in societate?

Cred ca acest concept, aceasta eticheta a pus si continua sa puna foarte mare presiune pe fete si are intr-adevar un ecou mare in societate, din pacate. Acest ecou este atat de mare deoarece noi il facem sa fie asa. Avem nevoie sa sporim intelegerea in subiecte precum acesta, sa punem accent pe o educatie sanatoasa si sa crestem generatii sanatoase pentrua putea sa fim, in acenii ce urmeaza, o societate mai sanatoasa!

De ce suntem inca nevoiti sa vorbim despre virginitatea fetelor ca fiind definitorie si indicatoare de moralitate? Ce se ascunde in spatele acestui mit?

Probabil pentru ca foarte mult timp virginitatea a fost privita astfel. Aceasta preconceptie este foarte bine inradacinata in societatea romaneasca. Avem nevoie sa intelegem ca moralitatea sta in altceva, ca virginitatea este de fapt doar un concept social.

Care sunt indicatori emotionali care arata ca esti pregatit pentru inceperea vietii sexuale?

Sa fii pregatit inseamna sa iti doresti, sa stii ce implica asta si sa spui DA cu fiecare celula din corpul tau si, poate cel mai important, ca asupra ta sa nu fie fie exercitata niciun fel de presiune.

Cum le vorbim atat parintilor, cat si copiilor despre autonomia si sanatatea sexuala?

Copiilor, cat si parintilor le vorbim despre sanatatea sexuala asa cum ar trebui sa le vorbim si despre sanatatea mintala,

De unde ar putea sa isi procure informatii corecte si unii si ceilalti, avand in vedere faptul ca educatia sexuala in scoli este inca tabu?

Acestia ar trebui sa isi procure informatii corecte din surse sigure, verificate, publicatii ale specialistilor, carti, baze de date. Cu siguranta ar trebui sa evite informatiile din publicatii cu caracter senzational, publicatii unde informatiile nu au fost oferite de specialisti si contrazic bunul simt al gandirii critice pe care ar trebui sa o avem mereu cu noi cand citim orice informatie.

Ce este un test de virginitate? Exista un cadru legal pentru acest concept?

Cadrul legal exista, acesta fiind in tocmai motivul pentru care se realizeaza aceste teste la cerere. Iar testul de virginitate este un test ce se realizeaza pentru a stabili daca o femeie mai este sau nu virgina, iar din punct de vedere medical si stiintific acest test nu este valid.

Testele de virginitate la care sunt supuse fetele pot fi considerate o forma de abuz? De ce fel?

Da, in categoria abuzului sexual!

Care sunt implicatiile si urmarile emotionale asupra unei fete care este supusa unui astfel de test?

Fetele pot sa simta rusine, neputinta, frica, furie, umilinta, lipsa de protectie, neincredere.

Cine cere teste de virginitate si de ce? Care e scopul lor?

Astfel de teste sunt solicitate deseori de parinti. sau de diverse autoritati si sunt realizate in unitatile medico-legale.

Cum pot fi oprite astfel de teste?

Oprirea acestor teste este scopul campaniei #DeNetestat – Virginitatea este #DeNetestat

Cum ii putem ajuta si pe parinti si pe copii sa inteleaga conceptul de abuz sexual? Ne puteti da cateva semnale de alarma la care ar trebui sa fie atenti si unii si ceilalti?

Este important sa ii invatam despre limite sanatoase, despre ce inseamna abuzul si cum il recunoastem, despre formele abuzului, despre ce inseamna abuzul sexual, formele pe care acesta le poate imbraca, cum ne putem feri de orice forma de abuz, ce putem face in cazul in care suntem victimele abuzului sexual (si nu doar).