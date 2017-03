Foto: Ollyy, Shutterstock

Nu zice nimeni ca in viata asta nu jucam niste roluri, dar barem sa ne alegem personaje pozitive. Cu totii plecam dimineata la drum cu un plan de viata, ne punem intr-un personaj, ne luam cateva replici, sa le avem, nu stii cand iti trebuie. Cu totii ne ambalam sa facem o figura frumoasa, ce e insa mai greu de priceput e cine-si propune sa joace rolul negativ din film.

Da-i omului o masca si o sa-ti spuna cine este, zicea un cineva caruia i-au reusit citatele in viata. Cum ne alegem mastile, aceasta e intrebarea, vorba lui Shakespeare. Suntem ce mancam, nu contesta nimeni. Dar suntem si ce personaj ne-am propus sa jucam. Avem cu totii in jur personaje negative si spre ele cu aceaste intrebari importante: din cate roluri ti-ai putea propune, cum sa te opresti tocmai la asta? Din cati ai putea sa fii, cum sa te decizi sa fii acesta? Cum sa pleci dimineata imbracandu-te in omul acesta? Ma uit la personajele negative din vietile noastre cu intrebarile acestea in suflet. Nu stiu daca intrebari, mai degraba curiozitati.

Raspunsul cinematografic ar putea veni dinspre simpatia neasumata pe care o avem pentru personajele negative. Martin Scorsese are preocuparea asta. Pe undeva valorizam si apucaturile gresite, daca sunt practicate cu profesionalism. Admiram cand trece pe langa noi un hot conducand cu amploare o masina scumpa. Dispretuim un coleg lipsit de scrupule. Dar il apreciem discret cand, cu lipsa de scrupule, accede pe scara ierarhica. Ceea ce inainte numeam nesimtire, acum devine determinare. Un om care stie sa obtina ce vrea.

Asta cinematografic, dar lucrurile au si alta dimensiune. Ca ne intrebam, bun, dar cum traiesc oamenii acestia in incinta lor? In sinea noastra Dumnezeu a lasat constiinta. Ea denumeste exact ce este: con-stiinta. Ceea ce stim doar noi si Dumnezeu. Constiinta e lasata omului sa-l judece aici, prin viata. E ceea ce ne retine. Dar, ca sa-l citez pe Al Pacino in “Devil’s Advocate”, vorbind ca de la om la om cu Keanu Reeves si raspunzand la intrebarea acestuia: “Negociem?”. “Intotdeauna” e raspunsul. Negociem cu constiinta. Asta e explicatia mai de detaliu la curiozitatea in care locuim cand privim la felul in care se instaleaza oamenii in personaje absolut negative. Asta asa, ca o curiozitate, in rest ne vedem fiecare de rolul pe care ni-l alegem in viata.

