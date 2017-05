Pana la urma, sa recunoastem, e ceva ce-ti atrage atentia cand vezi tati, ca sa nu zic de la obraz tatici, cu copiii in parcuri. E ceva hazliu in apucaturile lor. In felul in care iau in serios postura de mama. In grija cu care supravegheaza masculin lucruri atat de feminine.

Cum poarta unii cate un ghiozdanel roz in spate, cat cea mica se da in leagan. Cum imping cu gingasia elefantului din magazinul de portelanuri, caruciorul cu cel mic dormind. Cum se monteaza cu eficienta unui smartphone fara baterie, cand aud copilul tipand. E ceva de-ti vine sa crezi ca lumea asta mai are o sansa, cand stai in parc si privesti tatii adunati in jurul unui copil urland. Ii stiti pe cei doi, trei barbati stransi competent in jurul unei Dacii cu capote ridicata pe marginea drumului? De ei aducem aminte, noi, tatii incercand cand suntem abilitati sa rezolvam aceste probleme din viata.



Sursa: Giphy

Sa nu fim fim insa superficiali. Nu suntem toti la fel. Un pic daca ajungi in detalii, vezi categori de tati aflati in parc, manevrand cu legitimitate postura. Avem tatii participativi. Mereu in jurul copilului. Mereu gata sa intervina, ca si cum o nenorocire e iminenta. Niciodata la mai mult de jumatate de metru de copil. Ba chiar una cu copilul de cele mai multe ori. Si in extrema cealalta, tatiii colocviali. Tatii care jongleaza cu ideea ca ar trebui copiii sa se descurce de mici. Ii vezi in parc stransi si discutand. Copiii sunt un fel de alibi. Ei de fapt iesind sa se stranga.

As adauga categoria tatilor eleganti. ​Faptul ca iesim pana jos nu inseamna ca nu trebuie sa ne dam in petec imbracand haine anapoda. De regula acestia au o atitudine lejera fata de copil si foarte atenta fata de tinuta. Aceasta poate fi oricand periclitata de copilul agitat si prafuit. Acesta se remarca prin calm si prezenta. Si o ultima categorie, cu cateva puncte comune cu cea de-a doua, tatii de tip iphone. Cei care stau usor intr-o parte. Ridica discret privirea parinteasca spre copil, dupa care o pleaca cu preocuparea omului aflat in treaba, catre smartphone. Acesta este tatal stapan pe situatie. Are o privire de ansamblu asupra lucrurilor, ramand bransat si la realitatea de pe facebook, dar si la cea din parc.

Si pana la urma cu totii, toate aceste categorii puse laolalta formeaza ansamblul acesta cu care parcurile ne spun ca lumea asta nu si-a spus ultimul cuvant. Pana ce ultimul tata va mai fi acolo, in parc, cu un ghiozdanel roz agatat in spate, lumea asta nu si-a spus ultimul cuvant.