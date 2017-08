Foto: Evgeny Atamanenko, Shutterstock

Sunt tata de fete. Va spun de la obraz. Trebuie sa traim cu povara asta. Traim cu povara de a ne lupta cu noi in vietile fetelor noastre.

Traim cu povara de a intui tot planul de atac al taberei adverse si de a asista pasiv cu maturitate si neputinta la desfasurarea ostilitatilor. Traim cu aceasta povara, de a deveni cel de care ne-am tot ferit discret. Am devenit “tatal ei”. Imi povestea un prieten mai tanar, unul dintre cei ce inca sunt in partea cealalta a problemei. Imi povestea cu amanunte niste proceduri. Imi povestea niste detalii despre una dintre cele cu care dezvolta o relatie. Si cum il ascultam asa am izbucnit: “cum sa faci asa ceva, ma?”. Si apoi mi-am dat seama de situatia delicata in care am ajuns. Am devenit cel pe care-l priveam cu dispret. Am devenit “tatal ei”. Ceea ce, va spun de la obraz, e o mare povara. E un fel de traseism politic. Ai o doctrina, dupa care brusc treci la doctrina contrara, ca si cum de-o viata ai crezut asa.

Si in mijlocul acestor naufragii brusc imi aduc aminte ceva. Ceva ce lipseste. Ceva ce ma incurca foarte tare. Ceva ce ma obliga la arta dialogului. Institutia telefonului fix. A disparut din cadru telefonul fix. De fiecare data cand voiam sa ajung la ea, eram trecut prin acest filtru al dialogului de 2 minute cu tatal ei. Cu tatal, la care trebuia sa ma ploconesc un pic, pe care trebuia in 2 minute sa-l conving de seriozitatea intentilor mele. De faptul ca sunt un baiat in regula, ce vrea sa poarte un dialog scurt cu fiica dansului, pe teme educationale. Ca trebuia sa pui in discutie si motivul care a dus la a pune mana pe telefon sa suni. Si trebuia sa sune institutional. Se crea o comunicare intre doua institutii. Cea a baiatului care tinde catre ea si institutia tatalui care afla despre ce e vorba.

Asta lipseste acum. Telefonul fix condamna la aceasta intalnire. A disparut telefonul fix, s-a ales praful. De aceea fac apel pe aceasta cale. Am facut si la radio intr-o dimineata, la matinalul pe care-l prezentam, dar nu vedeti ca nu se misca nimic in tara asta? Poate proiectul acesta al obligativitatii vaccinarii ar trebui sa contina acest amendament: obligatia de a avea in casa un telefon fix.