foto: everst, Shutterstock

Va spun, e plin de femei care-ti explica fara prea multe ezitari, ca sunt independente. Muncesc de dimineata pana seara pentru asta. Castiga bani: “nu depind de nimeni”. Stiti replica? Ati dat-o? V-a fost data? Nu vi se pare spectactaculoas? Un om atat de dependent de munca lui sta si va poveste despre independenta. Stiti ce ar da amploare? Daca la prima intalnire, in timp ce va povesteste asta, ar mai si iesi din jumatate in jumatate de ora afara sa fumeze o tigara. Ii stiti pe oamenii independenti, dependent de fumat? Nu, ca pot sa se lase. Dar nu vor. Le place sa stea iarna dardaind in frig, eleganti si importanti, pufaind ciclic o tigara. Precum pustii aflati in stadiul rebeliuni, dependenti inca de parinti, dar care-si consuma independenta devenind dependenti de fumat.

Lupta pentru independenta se transforma intr-un spectacol

Si ce ar face cu totul spectaculos momentul acesta al intalnirii dintre un barbat independent si o femeie independenta, ar fi momentul in care isi declara si el independenta: “imi place sa fiu liber, nu-mi place sa stau prins intr-o relatie si mie imi place sa fiu independent”. Ii stiti pe barbatii independenti, dependenti de independenta? Si ei sunt un spectacol. Si-au cumparat o masina la care platesc rate ca sa poata fi independenti. Sa poata sa mearga de colo pana colo, fara probleme. La banca e in fiecare zi coada formata din oameni ce vor sa devina independent: isi fac un credit pentru casa. Nu vor sa mai stea cu parintii, depind de creditul acela ca sa poata sa se simta independenti.

Cuba a luptat intai cu Spania sa-si dobandeasca independenta si a castigat ajutata de America. Apoi a luptat cu America sa-si dobandeasca independenta si a fost ajutata de tot felul de dictatori. Apoi a luptat cu dictatorii ca sa-si castige independenta si a ajuns dependent de Rusia. Dupa 90, cand s-a prabusit U.R.S.S.-ul a devenit independenta. Si a asta a fost cea mai saraca perioada din istoria ei. Si atunci au devenit dependent de Venezuela.

Nu e amuzanta lupta omului pe Pamant spre a fi liber? Stiti de unde toata bizareria? Din neintelegerea lucrurilor. Singura forma de independenta e absenta pacatului. Singura libertate pe care omul o poate avea pe Pamant e libertatea fata de pacat. Scrie asta in cartile destepte. Opusul pacatului nu e virtutea, ci libertatea. E o lectie pe care daca am intelege-o am fi un pic mai independenti.