Lumea continua sa fie hartuita de lupta dintre barbati si femei. Femeile se imbraca in negru, protestand la Golden Globes. Altele, vreo 3, se imbraca altfel, protestand si ele. Tot la Golden Globes. Protestand poate impotriva protestatului.

Actrita Catherine Denueve semneaza o scrisoare, ca sa fie lasati barbatii sa se simta ca acasa. Sa fie lasati sa curteze femeile. Alte femei, in Franta, feministe, semneaza o scrisoare impotriva scrisorii lui Catherine Denueve. Cand brusc, alte 100 de femei, personalitati in Franta o sustin pe Catherine Denueve intr-o scrisoare aparuta in Le Monde. Violul e o crima, dar agatatul cu insistenta si neindemanarea in treaba asta, nu. Asta e ideea. Un fel de abuz in serviciu. Trebuie prag cu care sa stabilim prejudiciul. Cat a fost abuz, cat a fost exercitarea meseriei de barbat. Cea pentru care ai fost angajat la nastere. Barbatul trebuie sa agate. Functia se numeste perpetuarea speciei. Cand e abuz si cand e legitima aparare? Barbatul a fost inzestrat hormonal sa poate sa functioneze lumea. Noi ne putem retrage, va ocupati voi? Sa stabilim de acum, femeile sunt insarcinate si dupa, dar mai ales inainte. Femeile sa fie insarcinate cu primul pas.

Mai departe. Trebuie sa existe un termen de prescriptie al faptei? James Franco a fost acuzat de hartuire. James Franco? Auziti unde s-a ajuns. James Franco, premiat cu un Golden Globe duminica, in fata atator femei ce protestau impotriva hartuirii sexuale si aplaudat de acestea. Dar in 2014 fusese acuzat de catre o tanara de 17 ani. A hartuit-o pe Instagram. Aplaudat emotionant de catre toata lumea, Kirk Douglas, 101 ani de viata, la Golden Globes, cu cateva zile inainte ca Michael Douglas sa se scuze discret: vedeti ca o sa fiu acuzat de hartuire sexuala, dar nu e adevarat. Bun, asta in timp ce toata cinematografia se pregateste cu emotie de 50 Shades of Grey, partea a doua.

Deci nu mai incercati sa intelegeti. Iertati-ma, lumea e un balamuc intreg. Traim bine, daca asta a devenit problema numarul unu in lume. Erau vremuri in care razboiul era altfel.