Nu parem facuti unii pentru ceilalti. Nici timpul nu pare facut pentru noi, dar parca nici noi nu parem a fi facuti pentru timp.

Pe de-o parte timpul e ceva ce tot timpul nu avem. Pe de alta parte, timpul e ceva ce pierdem cu entuziasm. Tot timpul. Cu asta ne ocupam cel mai des in viata. Ne pierdem timpul. E ceva ce constatam periodic. Constatam cu un tip de vinovatie si ireversibilitate. Mai sunt unii dintre noi care au castigat timp. Putine lucruri sunt mai haioase ca un om ce are impresia ca a castigat timp. Imi place expresia si fix asa e: traim contratimp!

Traim cu incercarea aceasta continua de a retrai ce am mai trait. Un fel de glorificare permanenta a ceea ce am lasat in urma. Un fel de impresie pesimista ca se merge spre mai rau. E un soi de nefericire din care iesi doar prin prezent. Iesi instalandu-te temeinic cu totul in prezent. Luandu-ti prezentul in primire si facand din el un trecut mai bun. Sa numim asta prezentul continuu. Dar in preocuparea de a fi contemporan cu tine, se mai cade intr-un pacat, poate si mai greu. Pacatul de a trai mereu in ceea ce urmeaza. De a astepta mereu cadrul urmator. De a fi mereu cu un pas in viitor. De a nu mai fi atent la ceea ce este, ci mereu la ceea ce da sa fie. E un fel de viata si aceasta, cea in care traiesti intr-o continua asteptare.Si aici ne facem de lucru. Sunt oameni mereu angrenati in viitor ce-si neglijeaza fara mila prezentul.

Si atunci, probabil asta e fericirea. Sa reusesti sa fii in timp. Sa reusesti sa-ti locuiesti fara abateri prezentul. Sa izbutesti sa ai prezent. Probabil asta inseamna sa traiesti clipa.