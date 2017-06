Costume de baie in doua piese pentru femei gravide

Vei alege un costum de baie in doua piese daca esti o viitoare mamica mai sexy, care nu vrea sa renunte la stilul lejer, dar cu bun gust, la confortul in miscari, la mangaierea soarelui pe cat mai multa piele. Tu vrei un costum de baie in doua piese pentru gravide, pentru ca nu simti ca ar fi vreo diferenta pe plaja intre cea de dinaintea sarcinii si cea de acum, insarcinata. E la fel, vrei costum de baie din doua piese, practic, doar ca pentru… doi, de aceasta data. :) Un costum de baie din doua piese pentru mamici in devenire mandre de burtica lor.

Vezi mai multe detalii pentru costume de baie in doua piese pentru viitoare mamici.

Pentru tine, am gasit costume de baie din doua piese simple si practice, in culori inchise la culoare, care sa nu iti deranjeze burtica. Au o banda speciala pentru sustinerea ei, care creeaza un contrast placut optic, cu nuanta de baza a costumului. Le vei indragi mai ales pentru confortul oferit, dar si pentru faptul ca tocmai aceasta banda superioara a slipului, intr-o culoare apropiata de cea a pielii, iti confera doua posibilitati de purtare a acestui costum de baie: in mod obisnuit, ca orice costum din doua piese sau in cu banda slipului trasa peste burtica, pentru a o acoperi si a te proteja astfel de soarele puternic, atunci cand simti ca e cazul!

Gata, acum vei fi cea mai chic mamica de pe plaja si te vei bucura de soare asa cum iti doresti, impreuna cu bebele tau din burtica! Indiferent ce costum de baie alegi, nu uita: protejeaza-te pe plaja sau la piscina, ca de obicei, de soare si riscurile pe care expunerea la soare le implica, dar nu uita: acum o faci pentru doi! ;)

Sursa front page photo: Pixabay / albaroma7