Exista momente in viata noastra cand problemele se aduna, cand stresul ne invadeaza cotidianul si, daca este lasat sa-si faca de cap, incepem sa simtim palpitatii, stari de irascibilitate, temeri, frica nejustificata ca se va intampla ceva rau, o stare de alerta generala, insomnii.

foto interior si prima pagina: Vladislav Noseek, Shutterstock

Si eu am trecut prin perioade de anxietate si mi-as fi dorit atunci sa gasesc mai multe informatii care sa ma ajute. In timp, am descoperit ca meditatia ma ajuta, renuntarea la obiceiurile negativiste de asemenea, precum si blocarea persoanelor toxice. Exista chiar si o dieta anti anxietate.

Si pentru ca atunci cand treceam prin clipele mele dificile nu am gasit prea multe informatii, acum am cautat solutii la indemana, care alaturi de alte tratamente si practici de relaxare te pot ajuta sa te linistesti.

