Hai sa stabilim clar: nu exista potiuni magice pentru a avea o relatie de cuplu mai buna. Oamenii nu sunt perfecti, partenerii se cearta, asa e viata! Insa nu iti pierde speranta, exista cateva lucruri – mai mari sau mai mici – pe care le poti face. Iata ce sfaturi au gasit cei de la Nytimes.com. Incearca sa tii cont de ele si vezi ce se schimba in viata ta amoroasa!

foto interior si prima pagina: Kate Kultsevych, Shutterstock

8 sfaturi pentru o relatie de cuplu mai buna in 2018

Gillian McCallum este director executiv al unei companii care detine un site de intalniri in Marea Britanie. Ea este de parere ca tigara si imbratisarea de dupa sex au fost inlocuite cu verificarea retelelor sociale. “Barbatii si femeile sunt vinovati pentru faptul ca isi cauta telefoanele si se afunda in stralucirea ecranelor, in loc sa se afunde in intimitatea de dupa sex”, spune ea.

2 Dormi mai mult

Oboseala te poate face sa fii mai iritata si sa ai reactii exagerate fata de partenerul tau. In plus, iti afecteaza sanatatea.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro