Mai avem doar o luna pana vine primavara. Pana la venirea trufandalelor, nu strica o lista cu fructe si legume de sezon. Am facut o lista cu legumele si fructele lui februarie ca sa nu ratezi bunatatile de sezon.

Unul din principiile vietii sanatoase spune ca a consuma, in primul rand, fructe si legume de sezon, este mereu cea mai buna solutie. Este bine pentru organism - care primeste in acest fel o paleta larga si varianta de nutrienti, este bine pentru mediu - pentru ca un consum crescut de fructe si legume de sezon, in detrimentul celor exotice, limiteaza emisiile de dioxid de carbon, pe care le implica transportul.

Lista cu fructe si legume de sezon, pentru luna februarie, este deschisa de mere. Nimic mai sanatos decat merele romanesti, parfumate si sanatoase. Merele nu au voie sa lipseasca din nici o dieta. Urmeaza portocalele care si-au pierdut orice statut exotic si au devenit univesale, dar si grapefruitul si pomelo. Pe lista mai incap bananele, la fel de univesale ca si portocalele.

In ceea priveste legumele, oferta este cu mult mai generoasa, decat pare la prima vedere. Morcovii, pastarnacul si telina sunt peste tot, proaspete si sanatoase, gata sa-ti asigure aportul de vitamine si minerale de care ai nevoie, scrie BBC Good Food. Ideal este sa le concumi crude sau fierte in abur, ori coapte. Nici supele crema facute cu aceste radacinoase parfumate nu sunt de lepadat.

