Cum stii ca mergi la psihoterapeutul potrivit

Te-ai decis sa mergi la psiholog, ai facut chiar si cateva sedinte, dar parca nu e cum ar trebui. De fapt, cum ar trebui sa fie o sedinta de psihoterapie si care e relatia normala cu un terapeut?

Pentru ca este prima oara cand mergi la terapie si oricum te-ai decis cu greutate sa faci acest pas, e important sa ai o experienta buna din prima, pentru ca in caz contrar te vei frustra si vei deveni nefericita. Asta in cel mai bun caz. In cel mai rau caz, poti da peste un terapeut care nu respecta codul deontologic creat cu scopul de a proteja clientul, care este vulnerabil.

Marturisesc ca sunt extrem de familiarizata cu acest subiect din ambele pozitii. Am facut multi ani terapie.

Am schimbat psihoterapeutii, am incercat metode noi, am facut pauza si m-am reapucat. In acelasi timp, am absolvit o scoala de counseling in care exista un modul intreg care vorbeste despre relatia client-terapeut.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Viktor Gladkov, Shutterstock