Uita tot ce a fost si mergi cu incredere catre noi orizonturi

Cauta in sufletul tau. Priveste cu atentie si intoarce privirea spre ceea ce esti. Adu-ti aminte de acele sentimente simple, dar pline de culoare.

Iti este greu, stiu. Iti este greu sa te detasezi de trecut si sa nu mai lasi durerea sa puna stapanire pe tine. Ranile adanci au nevoie de timp pentru a se vindeca, insa tu poti sa fii mai indulgenta cu tine. Poti invata sa fii buna cu tine insati, sa te iubesti, sa te apreciezi si sa nu lasi experientele trecute sa te defineasca.

Meriti sa fii iubita si apreciata. Meriti sa ai parte de tot ce e mai bun si mai frumos in lume. Da-ti o sansa si vei descoperi drumul catre noi orizonturi. Uita tot ce a fost si mergi cu incredere in directia visurilor tale. Vei descoperi ca esti puternica si incet-incet va veni momentul in care vei putea oferi toata dragostea pe care o porti in inima ta. Vei gasi acel barbat care va fi pregatit sa te primeasca cu bratele deschise, sa te ocroteasca si sa te iubeasca inzecit.

foto main: Captblack76, Shutterstock