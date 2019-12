Cum sa nu te mai lasi folosita de nimeni, niciodata

Daca esti obisnuit sa faci pe plac tuturor si sa lasi de la tine, nici nu o sa-ti dai seama daca cineva te manipuleaza sau te foloseste. Pentru tine, asa functioneaza relatiile si asta e modul tau de a fi implicat. Cum altfel sa-si dea seama omul ca-l iubesti, daca nu faci o oferta mica de 2+1 gratis la sacrificii?

“Da”-ul raspicat este pentru unii dintre noi un obicei, insa pentru multi altii reprezinta o dependenta. Aceea de a face pe plac tuturor, de a se lasa pe ultimul loc, de a renunta la sine.

Cu totii am avut cel putin o relatie de care nu suntem mandri, in care am invatat mai mult decat am reusit si in urma careia am ramas cu gustul amar si concluzia de care nu mai vrem sa ne dezlipim: nu ma mai las folosit/prostit vreodata!

Gandul e mai usor decat fapta, dar daca esti serios in privinta lui, o sa atraga situatii in care ai sansa sa-ti exersezi aceasta hotarare. Daca nu stii cum sa incepi, iata ce poti avea in vedere pe AndreeaRaicu.ro

foto main: Olena Yakobchuk, Shutterstock