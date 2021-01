Gwen Stefani isi celebreaza cariera prin videoclipul piesei Let Me Reintroduce Myself

Gwen Stefani a revenit cu o noua piesa “Let Me Reintroduce Myself” si un videoclip regizat de Philip Andelman, in care artista apare in cele mai iconice aparitii si momente ale carierei sale.

comunicat de presa:

Videoclipul o surprinde pe Gwen din prezent alaturi de numeroase versiuni ale ei din trecut. Fanii trupei No Doubt o vor putea recunoaste pe Gwen din videoclipurile pieselor “Don’t Speak” sau “Just a Girl”. De asemenea, se regasesc si aparitii din momentele sale solo, remarcabile, ca cea din “Hollaback Girl”, hit-ul la care face referire in pisea “Let Me Reintroduce Myself”.

Inregistrata in timpul carantinei si scrisa alaturi de hitmaker-ul Ross Golan si compozitorul si producatorul Luke Niccoli, melodia “Let Me Reintroduce Myself” o gaseste pe Gwen Stefani amintind fanilor de ceea ce face cel mai bine: creeaza muzica vibranta si inaltatoare, care este reala si sincera fata de cine este ea ca artist. Piesa a ajuns pe locul 1 in topul iTunes, dupa lansarea piesei de pe 7 decembrie.

“Let Me Reintroduce Myself” marcheaza sfarsitul unui an incarcat pentru Gwen, an in care a incheiat cel de-al cincilea sezon ca antrenor la emisiunea The Voice, sezon pe care l-a si castigat alaturi de Carter Rubin. In acest an, a avut doua piese pe locul 1 in topul Billboard Hot Country Songs, alaturi de logodnicul sau, Blake Shelton, piesele “Nobody But You” si “Happy Anywhere”. Albumul ei de Craciun, “You Make It Feel Like Christmas”, a fosr reeditat cu doua piese noi.

Tripa castigatoare a premiului GRAMMY, Gwen Stefani a obtinut succes la nivel global ca interpret, compozitor si voce a trupei No Doubt si numeroase discuri de platina. Pana in acest moment, a vandut peste 50 de milioane de unitati la nivel international, iar albumul din 2015, “This Is What the Truth Feels Like”, a debutat pe prima pozitie a topului Billboard 200.