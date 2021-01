Cum sa ai parte de mai mult somn adanc, ca sa te trezesti energizata

In timpul noptii, corpul nostru trece prin 4 faze de somn, fiecare dintre ele avand un rol esential.

Stadiul 3 de somn este cunoscut sub numele de „somn adanc” si e foarte important pentru regenerarea musculara, regenerarea tesuturilor si repararea celulelor, precum si pentru „curatarea”/resetarea creierului.

Ce se intampla in timpul somnului adanc?

Cercetatorul Hannu Kinnunen explica pentru MindBodyGreen: „Aceasta faza se ocupa cu resetarea organismului, regenerare, reparare. De aceea, este foarte important sa aiba loc in conditii optime”. In timpul somnului adanc, corpul intra in modul „Reparare”, ceea ce inseamna ca se intampla lucruri precum:

- scade tensiunea arteriala

- corpul se concentreaza pe cresterea musculara si reparare.

foto main Gorodenkoff, Shutterstock