Soarele a intrat in zodia Balanta. Furtunile cosmice intense ne determina sa lucram mai mult ca oricand la noi insine

Evenimentele astrologice se tin lant pe final de septembrie. Ne pregatim intens pentru o schimbare de energie incredibila deoarece Soarele se deplaseaza in semnul echilibrat al zodiei Balanta. De pe 23 septembrie, chiar a doua zi dupa echinoctiul de toamna, Soarele va fi in acest semn armonios si creativ si va ramane aici pana pe 22 octombrie.

Universul va arunca o lumina noua asupra anumitor situatii din viata noastra, asupra interiorului nostru, emotiilor si sentimentelor noastre (mai ales asupra trairilor noastre cele mai intense). Vor exista momente in aceasta perioada in care ne vom simti vulnerabili, emotivi, sensibili, instabili. Vor exista provocari, insa forta incredibila a Balantei nu ne va parasi nicio clipa.

Soarele in Zodia Balanta: echilibru, armonie si schimbari pe care trebuie sa le acceptam

Cuvinte cheie pentru urmatoarele saptamani: echilibru, distractie, amabilitate, sensibilitate, iubire, inteligenta.

Mantra dupa care sa ne ghidam: "Urmeaza-ti inima, insa ia si creierul cu tine"

Pe masura ce ne mutam in sezonul Balantei, Universul ne spune ca este timpul sa ne pregatim si sa absorbim echilibrul care ne este scos in fata. Balanta aduce armonie in viata noastra insa, la pachet cu aceasta vor fi si schimbari destul de importante pe care trebuie sa le acceptam.

foto Gorbash Varvara , Shutterstock

Iata ce ne pregatesc astrele in sezonul Balantei in functie de zodia in care ne-am nascut:

Horoscop Berbec

Sfatul Universului pentru tine: Indreapta-ti atentia asupra iubirii

Toata energia incredibila a Balantei te ajuta sa iti ridici starea de spirit si sa te simti mai sociabila ca niciodata. Este timpul sa imbratisezi dagostea si sa iti deschizi inima pentru oamenii la care tii. Acum este momentul sa rezolvi conflictele de care nu te-ai ocupat, sa lasi in spate trecutul si sa iubsti fara limite.

Horoscop Taur

Sfatul Universului pentru tine: Ai nevoie de echilibru in viata

In ultima perioada ai fost destul de ocupata cu taskurile profesionale, proiectele si colaborarile cu partenerii de afaceri incat ai ajuns sa pui pe plan secund relatiile personale. In urmatoarea perioada trebuie sa inveti sa te concentrezi pe echilibru si sa profiti la maxim de energia pe care Balanta ti-o ofera deoarece ai ocazia sa readuci linistea si pacea in viata ta si sa fii mai fericita ca niciodata.

Horoscop Gemeni

Sfatul Universului pentru tine: Concentreaza-te asupra experientelor frumoase

In urmatoarea perioada trebuie sa iti indrepti atentia asupra lucrurilor marunte care te ajuta sa te relaxezi, sa fii fericita, sa ramai cu zambetul pe buze. Universul iti spune ca ar fi bine sa iti redescoperi pasiunile si sa acorzi mai mult timp experientelor frumoase si emotionante. Mentinerea vie a pasiunilor tale va invita abundenta si fericirea in viata ta.

