Radu Păltineanu și partenera sa, Irina Repede, vor pleca pe 1 octombrie într-o expediție de explorare a Australiei ce va dura între 6 și 8 luni.

comunicat de presa: Cei doi vor încerca să traverseze continentul australian pe triciclete, pe un traseu unic de 13.000 de kilometri, din cel mai nordic punct al continentului, capul York, până în cel mai sudic punct, South Point. Expediția îi va purta pe cei doi prin jungla tropicală, prin savană și prin duritatea deșerturilor australiene. Radu, explorator care a făcut deja istorie și a fost numit aventurierul european al anului 2018, va parcurge distanța propusă pe o tricicletă recumbentă, simplă, nemotorizată, în timp ce Irina se va folosi de o tricicletă solară, asistată de un motor electric alimentat de o baterie pe care o încarcă solar, prin panouri fotovoltaice, 100% autonomă.

Expediția celor doi nu va fi lipsită de provocări. Dincolo de căldura amețitoare și terenul extrem de dificil pe care aceștia și-au propus să-l străbată, distanțele lungi, fără puncte de realimentare, îi vor obliga pe cei doi să care cantități considerabile de hrană și apă care să le asigure autonomia. Distanțele lungi, extremele climatice și fauna periculoasă sunt provocări cărora vor fi nevoiți să le facă față. Însă, toate acestea vin la pachet cu satisfacția imensă care vine odată cu cucerirea de teritorii noi și reușita doborârii propriilor limite.

iar faptul că întreaga expediție va fi documentată, astfel încât oricine să poată fi la curent cu parcusul lor săptămânal este o inițiativă din care toată lumea are de câștigat.

„Am ales să susținem această expediție pentru că ne plac oamenii temerari, cei care nu se sfiesc să-și asume riscuri pentru a se autodepăși. Iar din acest punct de vedere ne asemănăm chiar foarte mult: și noi suntem mereu în căutarea unor piețe și provocări noi, suntem deschiși să ne asumăm riscuri, fără de care nu putem evolua, motiv pentru care am simțit că ne identificăm foarte bine cu scopul acestei expediții. În plus, faptul că Radu Păltineanu va documenta această experiție cu date, cifre și informații interesante în timp real ni se pare un mesaj foarte bun și o oportiunitate de a afla direct de la niște învingători care sunt lecțiile pe care le putem învăța și noi din expediția lor. Întotdeauna am promovat ideile de realitate transpusă prin cifre și date concrete, de creștere prin explorare și curaj și depășirea a limitelor”, spune Dorin Boerescu, CEO 2Performant.

„Experiența de 3 ani în Americi și cea de un an în Noua Zeelandă își vor spune cuvântul în noua provocare de a traversa ''continentul roșu''. La inițiativa Irinei, am ales de această dată să realizez această expediție pe o tricicletă recumbentă, un mijloc unic care îmi va permite să intru în cele mai sălbatice colțuri ale Australiei, fiindcă, dincolo de toate, obiectivul acestei aventuri va fi acela de a descoperi și explora unele dintre cele mai sălbatice colțuri ale țării continent: de la peninsula York la deșerturile Tanami și Nullarbor, prin unele din cele mai misterioase și inospitaliere locuri. Aventura și adrenalina necunoscutului sunt vectorii care ne mână în acest demers și vom face tot posibilul să documentăm toată această expediție pentru cei care ne vor urmări. Vor fi câteva luni dificile dar pline de aventură, necunoscut, auto-cunoaștere și care, cu siguranță, ne vor învăța lecții importante de viață. De cele mai multe ori obstacolele sunt cele din care avem cele mai multe de învățat iar noi ne propunem să ieșim din zona de confort îmbrățișând în mod responsabil provocările necunoscutului. Un alt element inedit al acestei inițiative îl reprezintă tricicleta solară a Irinei, o tricicletă asistată de un motor electric alimentat de o baterie pe care o va încărca de la panourile cu celule fotovoltaice instalate pe o canopie deasupra acesteia. Va fi un design unic la care am lucrat preț de câteva luni împreună cu echipa AZUB din Cehia, Grintech din Canada și alți specialiști locali din Cairns, Australia. Într-o perioadă în care se vorbește din ce în ce mai mult și deschis de schimbările climatice cauzate de emisiile de carbon, putem astfel demonstra că lumea se poate vedea și altfel decât de la volanul unei mașini, într-un mod sustenabil”, spune Radu Păltineanu.

Radu Păltineanu este un nume care a făcut deja istorie ca explorator și aventurier. Este primul român care a traversat cele două Americi pe bicicletă, din nordul Alaskăi, până în sudul Argentinei, o expediție pentru care a fost numit aventurierul european al anului 2018. Radu a parcurs până acum peste 40.000 km în America de Nord, America de Sud, Europa și Oceania și o distanță de peste 2.000 km pe jos. De asemenea, a urcat pe câteva dintre cele mai emblematice vârfuri din lume, iar în 2021 a fost desemnat explorator National Geographic România, contribuind cu articole și materiale inedite din zonele pe care le explorează.

