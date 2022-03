Mădălina Coca, finalista de la Vocea României, a lansat o nouă piesă, 'Vocea Mea', inspirată din viaţa sa

Mădălina Coca, finalista concursului Vocea României, a revenit cu o piesă nouă, intitulată „Vocea Mea”, a treia piesă proprie din repertoriul artistei.

comunicat de presa: În 2019, artista a lansat primul său single, „Lume Lume”, o piesă de dragoste, iar pe timpul pandemiei, artista a scris în colaborare cu o producătoare spaniolă piesa „Survivor”, o piesă despre puterea de a merge mai departe și de a spera atunci când lucrurile par imposibile.



Melodia „Vocea Mea” este o piesă inspirată din trăirile interioare ale artistei, piesa făcând referire la anumite momente dificile din viața sa, când nu se mai regăsea pe ea însăși.







Piesa „Vocea Mea” a fost compusă de Alexandra Dinu, Roberto Velisar, Enri Demi, dar și de însăși artista Mădălina Coca, care a contribuit atât la partea de compoziție muzicală, cât si la textul piesei.



Producția este semnată de Quna Music, în colaborare cu MediaPro Music și VoicesMedia, iar videoclipul a fost realizat și regizat de către "VisionGYZ", Gabriel Ioan Zidaru şi asistentul său, Andrei Bustan. Videoclipul a fost filmat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase", având ca semnificație faptul că viață este considerată ca o piesă de teatru în care noi suntem actorii propriei noastre povești.



« Sunt încântată de colaborarea cu Quna Music și mă bucur că am avut șansa de a mă implica în procesul de compoziție muzicală al piesei. Doream să fie o piesă cât mai personală, inspirată cât mai mult din emoții și sentimente trăite pe propia-mi piele. Am convingerea că mulți se vor regăsi în versurile piesei la care am contribuit și eu, versuri pe care le-am scris din suflet, lăsând o părticică din mine în această piesă. Cred cu tărie că foarte mulți dintre noi trăim momente sau perioade în viață în care ne pierdem, în care nu mai știm cine suntem, în care pur simplu uităm de noi și nu mai știm să ne iubim, când nu ne mai recunoaștem, iar zâmbetul este atât de greu de găsit, devinind o « artă » așa cum spun versurile piesei. Mesajul meu este că, deși este un proces lung și complex, este important să învățam să ne ascultăm inima pentru a fi bine și mulțumiți cu noi înșine, să ne acceptam și să fim mândri de ceea ce suntem.» a declarat Mădălina Coca.

Vizionare placuta