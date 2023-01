13 Mantre pe care ar trebui sa ti le spui in fiecare dimineata a anului 2023

Ceea ce ii spui inimii si mintii tale atunci cand esti singura conteaza enorm. Tu singura te poti transforma intr-un om puternic, dornic sa traiasca mai frumos ca oricand, sa darame bariere, sa isi urmeze cele mai marete visuri, sau te poti pune la pamant.

Sa nu uiti niciodata asta! Viata nu este despre ceea ce spun altii despre tine. Viata este despre cum alegi tu sa o vezi, sa o traiesti, sa o iubesti si sa te bucuri de ea. Viata este despre ceea ce iti soptesti in spatele usilor inchise, despre cum alegi sa iti vezi fiecare zi, despre cum gasesti puterea in sufletul tau sa iti duci luptele.



Esti ceea ce gandesti. Faci ceea ce iti spune mintea ta. Modul in care alegi sa traiesti rezulta, in cele din urma, din cine crezi ca esti. Trebuie sa lucrezi la tine, sa crezi in tine si sa ignori oamenii care incearca sa iti franga aripile. Si, desi s-ar putea sa nu poti controla multe lucruri in aceasta lume, poti insa controla cum sa reactionezi la ce se intampla - si in acest control se afla puterea ta adevarata.

Mantrele sunt un exercitiu important pe care fiecare dintre noi trebuie sa il faca. Cu ajutorul afirmatiilor pozitive putem face o schimbare incredibila nu doar in modul in care privim viata, ci si in stilul in care alegem sa ne traim prezentul si viitorul.

Iata cele mai importante mantre pe care ar trebui sa ti le spui in fiecare dimineata din 2023 astfel incat sa te bucuri de cel mai frumos an de pana acum:

1. Sunt in pace cu trecutul meu. Ma bucur cu tot sufletul de momentul prezent si traiesc pentru clipa de acum fara sa ma gandesc prea mult la viitor. Ceea ce va fi, va fi.

2. Nu vreau sa raman prinsa in ceea ce ar fi putut sa fie sau ar fi trebuit sa fie. Ma voi concentra, in schimb, pe puterea si posibilitatea a ceea ce este chiar acum.

3. Aceasta este o noua zi, o noua sansa la bucurie si fericire. Traiesc cu inima impacata si sufletul linistit. Traiesc pentru momentul de acum.

4. Nu permit nimanui sa imi spuna cum sa imi traiesc viata. Fac alegerile pe care le consider potrivite pentru mine si ma bucur de ceea ce mi se intampla chiar acum.

5. Sunt recunoscatoare pentru ceea ce mi se intampla. Invat din fiecare clipa grea, devin mai puternica si lupt pentru ceea ce imi doresc.

6. Sunt acolo unde trebuie sa fiu. Nu mai incerc sa deschid usi pe care nu trebuie sa le deschid. Nu mai incerc sa merg pe drumuri pe care nu trebuie sa merg. Sunt aici si acum... si ma bucur de fiecare clipa.

7. In inima mea exista o iubire speciala pentru sufletul meu. Ma conectez la ea si ii permit sa imi inunde viata de frumusete si bucurie.

8. Nu pot controla tot ce mi se intampla in aceasta viata. Insa pot controla modul in care raspund la ceea ce mi se intampla.

9. Nu imi este teama sa fac greseli - pentru ca din ele invat. Ele ma ajuta sa cresc, sa evoluez, sa devin cea mai buna versiune a mea.

10. Visurile mele sunt numai si numai ale mele. Lupt pentru ele si nu permit nimanui sa imi rupa aripile.

11. Indiferent de ceea ce mi se intampla, stiu ca sunt puternica. Ma voi ridica din nou si din nou si imi voi continua drumul.

12. Daca nu am timp pentru ceea ce conteaza cu adevarat, voi inceta sa mai fac lucruri care nu conteaza deloc.

13. Viitorul meu poate fi diferit de prezent, iar la mine exista puterea de a face ca acest lucru sa se intample. Eu imi pot modela singura viata.

foto main pixabay

Vizionare placuta