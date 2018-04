Nu sunt în măsură să vorbesc despre infidelitate și mai ales să judec pe cineva care a făcut cunoștință cu ea. Am cunoscut femei înșelate și bărbați înșelati. Am cunoscut bărbați cu familie care au înșelat, dar și femei căsătorite care au înșelat. Și am încercat să îi înțeleg pe fiecare în parte. I-am ascultat și mi-am dat seama că am fost și eu în situația lor, am gândit și am simțit la fel într-o relație, doar că unii dintre noi reușesc să își pun barieră, fiind doar o poftă de moment, în timp ce alții nu au curaj să pună capăt relației toxice în care se află și ajung să înșele în speranța că unul dintre amanți îi va scoate din relație. Cu gândul înșelăm toți, cel puțin așa cred eu din ce am văzut și am auzit.

Sursa Foto: Pexels

Infidelitatea începe de la un gând, un gând pe care orice om îl are cel puțin o dată în viață, și se termină după o perioadă, uneori scurtă, alteori se întinde pe săptămâni și luni, de plăcere.

Când faptul este consumat, nu e loc de regrete, pentru că un astfel de regret te poate aduce ușor în pragul disperării. Dacă îți pare rău, atunci cere iertare și iartă-te pe tine însăți, dar dacă nu îți pare rău, gândește-te bine înainte să repeți experiența: de ce să îi faci rău celuilalt dacă așa îți dorești să îți petreci următoarea perioadă?! Rupe-te de el și fă ce îți dictează mintea și inima, îți vei da seama apoi dacă a fost decizia corectă.

Bineînțeles, am întâlnit și cazuri în care amanții și-au părăsit partenerii și au ajuns să se căsătorească unul cu celălalt, dar cazurile sunt rare.

Ce părere au alții despre infidelitate? Hai să vedem:

Citate despre infidelitate

Trădarea are loc doar atunci când iubești. [John Le Carre]

Poţi fi infidel, dar niciodată neloial. [Gabriel Garcia Marquez]

Curiozitatea poate fi primul pas către fidelitate. [Magdalena Samozwaniec]

Oare ai putea-o urî pe femeia care te-a înşelat dacă n-ai iubi-o încă? [Lucian Blaga]

Plăcerea fizică nu este decât o plăcere; poate ceva mai mare decât celelalte, dar, oricum, o plăcere ca oricare alta. Nu reprezintă decât un aspect - şi nu cel mai important - al relaţiei pe care o numim iubire. Lucrul esenţial este adevărul, încrederea care se stabileşte între doi oameni, două suflete, două spirite... cum vrei să-i spui. Că adevărata infidelitate este cea care ascunde infidelitatea fizică. Pentru că lucrul care nu trebuie să existe niciodată între doi oameni, care şi-au oferit unul altuia dragostea, este minciuna. [John Fowles]

Infidelitatea e comodă. Oricine o poate practica. E infinit mai simplu să te lepezi, să renunţi decât să păstrezi, să continui. [Octavian Paler]

Fidelitate echivocă. O femeie care este fidelă soţului ei numai dintr-un simţământ de fidelitate faţă de sine însăşi - îi este de fapt infidelă. [Lucian Blaga]

Cei care sunt infideli cunosc plăcerea iubirii; doar cei care sunt fideli cunosc tragediile iubirii. [Oscar Wilde]

Înșelatul și mințitul nu sunt lupte pe care trebuie să le duci, sunt motive să te desparți. [Patti Callahan Henry]

Dacă te măriți cu un bărbat care își înșală soția, atunci vei fi măritată cu un bărbat care își înșală soția. [Ann Landers]