Nu-ți fie teamă să îți exprimi sentimentele! Nu-ți fie teamă să îi spui bărbatului pe care îl visezi noapte și zi exact ce simți pentru el! Iubirea este mult prea frumoasă și emoționantă ca să nu fie exprimată. Fie că te lași inspirată de scrierile altora, fie că alegi să așezi chiar tu pe hârtie ce simți, iubirea este făcută să fie exprimată, iar el merită să afle ce sentimente frumoase porți în suflet pentru el.

Mesaje de dragoste pentru el

Lângă tine sunt copil și femeie. Lângă tine sunt inocentă și pasională. Lângă tine strălucesc în rochia de seară, dar și în teniși și blugi. Lângă tine râd copios, dar și plâng... tot de fericire. Lângă tine sunt tot ce mi-am dorit să fiu.

Sursa Foto: Shutterstock/By Fona

Hai pur si simplu sa fim Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Să ne fie cald de la asta.

Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe. Sau perfecte sunt diminețile împreună cu tine. Hai să nu ne pese de vorbele altora. Sunt seci și fără sentiment. Hai să iubim și să fim.

Hai pur și simplu să ne vorbim. Simțind. Trăind. Hai să lăsăm liniștea să vorbească pentru noi. Să fim niște visători realiști care știu să-și împartă clipele de liniște.

Hai să ne auzim și mâine din același motiv. Și poimâine. Pentru alte zile mai vedem cum stăm cu timpul. Hai să pasăm reproșurile altora care se pricep la asta. Și neînțelegerile la fel. Noi hai să iubim. Să iubim și să fim. [De vorbă cu Emma]

Sursa Foto: Shutterstock/By Perekotypole

Îți mulțumesc că ai adus nuanța de roz care lipsea din tabloul vieții mele pentru a fi perfect. Acum am tot ce îmi doresc. Te iubesc!

Sursa Foto: Shutterstock/By Pumpyvector

Iubirea noastră a devenit mai puternică cu fiecare răsărit de soare care ne-a suprins împreună. Mulți laudă apusul, însă ei nu știu că apusul este pentru oricine. În schimb, răsăritul... răsăritul este pentru amanți, este pentru cei care iubesc cu pasiune și sunt îndrăgostiți nebunește. Răsăritul este pentru cei care nu se mai satură unul de celălalt și parcă timpul nu le ajunge. Așa cum suntem noi doi.

Sursa Foto: Shutterstock/By Kesipun

Niciun alt sentiment nu m-a înălțat mai mult decât iubirea pe care ți-o port. Am devenit un om mai bun, iubindu-te. Am văzut lumea mai frumoasă, iubindu-te. Am învățat să îi iubesc și pe ceilalți, iubindu-te. Am devenit puternică, iubindu-te. Mi-am depășit limitele, iubindu-te. Te iubesc în fiecare zi mai mult!

Sursa Foto: Shutterstock/By Andrekart Photography

Mă tem de tot ce mă înconjoară. De ce am văzut, de cine sunt și, mai ales, de faptul că aș putea să nu mai simt nicioată în viața mea ceea ce simt când sunt cu tine. [Dirty Dancing]

Sursa Foto: Shutterstock/By Elizaveta Krylova

Unii te văd numai pe tine

Alții mă văd numai pe mine

Ne suprapunem atât de perfect Încât nimeni nu ne poate zări deodată

Și nimeni nu îndrăznește să locuiască pe muchia

De unde putem fi văzuți amândoi.

Sursa Foto: Shutterstock/By Caesart