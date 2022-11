Iubitul meu, nu vreau să îmi spui că mă iubești. Vreau să îmi arăți. Atât de simplu.

Nu ai obosit să spui ”te iubesc” în loc de bună?

Îmi aduc aminte când am spus primul ”te iubesc”. Nu simțeam, dar credeam că așa se face. Plus că nici nu cred că știam pe atunci diferența dintre dragoste și îndrăgosteală. Am deschis un fel de cutia Pandorei a te iubescului, pentru că după prima astfel de minciună, celelalte au curs ușor.

Am aruncat ani de zile în stânga și în dreapta cu te iubec. Uneori din obligație, pentru că mă simțeam prost. Ce să îi spui unui om care zice că te iubește? Și eu te iubesc! Ce sec și fals sună acum că mă gândesc în urmă. Cum, Doamne iartă, să crezi într-un te iubesc care sună mai mult a mersi frumos. A bună, a pa, a noapte bună? Uite, vezi, de asta nu mai cred eu în astea două cuvinte. Nu înseamnă că nu mai cred în iubire. Nu mai cred în cuvinte.

Degeaba îmi spui te iubesc dacă nu sunt pe lista ta de priorități.

Degeaba îmi spui te iubesc dacă planurile tale nu mă includ mai departe de ziua de mâine.

Degeaba îmi spui te iubesc dacă faci schimb de mesaje cu alte femei pe Instagram.

Degeaba îmi spui te iubesc dacă atunci când te uiți la mine nu își vezi viitorul.

Prefe să nu mai aud aceste cuvinte pentru tot restul zilelor dacă acest lucru înseamnă că o să îmi arăți. Nu vreau declarații mari de dragoste și gesturi publice.

Pentru mine, te iubesc înseamnă că în fiecare zi vreau să fiu mai bună nu doar pentru mine, ci și pentru noi.

Înseamnă ca atunci când îmi fac eu cafeaua, să îți aduc și ție.

Te iubesc mai înseamnă că atunci când spun că nu mai pot, să nu mă împingi și tu pe marginea prăpastiei.

Înseamnă că atunci când obosești, să te las în pace cu gândurile tale și invers, tu cu ale mele.

Te iubesc înseamnă încurajare constantă, respect, intimitate.

Și mai înseamnă că noi doi suntem parteneri. Nu vei aștepta ca pașa toate lucrurile de la mine, așa cum nici eu nu mă aștept ca tu să îți rupi spatele pentru nazurile mele. Te iubesc nu înseamnă pa sau bună dimineața. Nici nu e nevoie să îmi spui asta.

Te iubesc înseamnă că suntem noi doi împotriva tuturor.

Foto Oksana Tkachova/ Shutterstock

