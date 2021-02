A venit ziua in care ai sansa sa sarbatoresti alaturi de sora ta darul vietii si al iubirii pe care o traiti impreuna. Iata cateva dintre cele mai frumoase mesaje de la multi ani pentru sora ta.

Mesajele de la multi ani pentru sora ta ar trebui sa surprinda sclipirea dragostei pe care i-o porti dar si dorinta ta de a-i fi alaturi mereu. Desigur, in realitate poate ca nu e totul chiar atat de roz si tu stii asta cel mai bine; poate ca anumite conflicte au lasat rani adanci. Dar pana la urma familia ar trebui sa conteze cel mai mult in viata noastra.

Asa ca sa rispim framantarile din trecut si sa o luam de la capat; oricat de dificila sau de frumoasa este relatia cu sora ta, un lucru este cert: surioara ta este una dintre cele mai importante persoane din viata ta care te completeaza si care te va iubi mereu in adancul sufletului sau. Cui sa ii impartasesti temerile si bucuriile vietii daca nu surioarei tale dragi cu care ai trecut prin atatea? Iti propunem sa te inspiri din urmatoarele urari de la multi ani pentru sora ta pentru a-i transmite cat mai multa dragoste.

Mesaje de la multi ani pentru sora ta

1. Cand sunt cu tine, visurile se aprind din nou. Mereu le dai aripi cu inocenta si speranta copilului pe care il stiam candva. La multi ani, draga surioara!

2. Draga mea, iti doresc ca incepand cu aceasta zi speciala iubirea sa te calauzeasca in viata asa cum dragostea ta pentru mine m-a insotit in tot acest timp. La multi ani!

3. La fiecare pas descoperi o minune; am aflat acest lucru traind alaturi de tine. Iti voi fi mereu recunoscatoare pentru miracolul iubirii pe care l-ai impartasit cu mine. La multi ani!

4. Ne asteapta un drum greu dar si clipe frumoase, pline de speranta si iubirea pe care am citit-o in ochii tai inca de cand eram copii. Am incredere in tine, in noi; impreuna vom trece peste orice. Te iubesc, draga mea!

5. Lumina stelelor paleste pe langa stralucirea ta, draga mea sora. Ti-ai facut aripi din frumusetea sufletului tau. Odata cu trecerea anilor drumul tau in zbor sa te duca cat mai departe in viata. La multi ani!

6. Alaturi de tine am descoperit ce inseamna familia adevarata; amintirea imbratisarii tale calde, a privirii blande ma va insoti pe tot drumul vietii. La multi ani!

7. Mereu imi amintesc de tine cu drag, de toata dragostea si bunatatea ta fata de mine. Amintirile pe care mi le-ai oferit nu se vor rispisi niciodata din sufletul meu. Te iubesc, surioara!

8. Poate ca nu ti-am aratat cat de mult insemni pentru mine. De ziua ta insa imi voi da toata silinta sa iti ofer dragostea pe care o meriti. La multi ani!

9. Precum stelele, raspandesti lumina; precum florile, presari bucurie si frumusete in inimile noastre. Te iubim, draga sora!