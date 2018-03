Știu că ai mai auzit îndemnul ăsta, dar nu pot să îl trec cu vederea în acest material, așa că - Sună-ți părinții cât mai des! Nu lăsa timpul să treacă, pentru că timpul nu așteaptă după nimeni, și nu vrei să rămâi cu același regret cu care am rămas eu după pierderea bunicii. O sunam o dată pe lună și o amăgeam de fiecare dată că o voi suna mai des, că am să vin la ea cât de curând. Trecuseră patru ani de când nu o mai vizitasem... și nici nu am mai apucat să o fac vreodată.

Și cu părinții la fel fac, trăiesc cu impresia că ei vor fi pe strada Cernișoara o veșnicie, că îi voi găsi acolo să îmi deschidă ușa și că îmi vor răspunde oricând la telefon, dar, vai, cât mă înșel.

Sper din suflet ca citatele pe care urmează să le citești în continuare să îți atingă cele două scopuri: acela de a te face să îți petreci mai mult timp cu părinții și frații și acela de a îți dori să ai cea mai frumoasă familie pe care o întemeiezi acum.

Sursa Foto: Shutterstock/ By Versta

Citate scurte despre familie

“Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia." [Maica Tereza]

“Familia nu este un lucru important, este totul.” [Michael J. Fox]

“Familia reprezintă Raiul într-o lume nemiloasă.” [Christopher Lasch]

“Familia mea este tăria și slăbiciunea mea.” [Aishwarya Rai Bachchan]

"Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev." [Ioan Gyuri Pascu]

"Familia fără surâsul copiilor este ca biserica fără clopote şi sfinţi." [Valeria Mahok]

“Un om nu ar trebui niciodată să își neglijeze familia pentru a face afaceri.” [Walt Disney]

“Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem și sfârșim cu familia.” [Anthony Brandt]

"Toate familiile fericite sunt la fel; fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel." [Lev Tolstoi]

"A crește o familie, a te întări în familia ta înseamnă a te întări în valori comune." [Părintele Constantin Necula]

"Piatra de familie a societății este familia. Când s-a prăbușit familia, s-a prăbușit totul." [Părintele Atanasie Ștefănescu]

Sursa Foto: Shutterstock/ By Ruslan Guzov

“Numește-o un clan, o rețea, un trib, numește-o o familie. Oricum ai numi-o, oricine ai fi, și tu ai nevoie de una.” [Jane Howard]

“Familia este prezența esențială, acel ceva care nu te părăsește niciodată, chiar dacă constați că trebuie să o părăsești.” [Bill Buford]

"Casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei tre­buie să fie locul cel mai drag de pe pamânt. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, ca pe orice meleaguri ar umbla apoi omul, oricâți ani ar trece, inima tot acasă îl va trage. În toate încercările și necazurile, casa este limanul sufletului." [Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna]

"Dumnezeu nu face nicio deosebire între monahi și mireni, și, în calendarul nostru, sunt mai mulți sfinți mireni decât călugări, mult mai mulți. Adică soț, soție, copii în familie. Or, rugăciunea de care vorbește Dumnezeu, asta în duh și-n adevăr, se poate face chiar mai bine pe ascuns, în familie, decât în public, în mănăstire." [Părintele Adrian Făgețeanu]

“Marele dar de a avea o familie este acela de a fi în relații apropiate cu oameni cu care poate nici nu ai fi făcut cunoștință, dacă viața nu ar fi făcut-o pentru tine.” [Kendall Hailey]

“Figurile membrilor familiei sunt oglinzi magice. A-i privi pe oamenii care ne aparțin înseamnă a vedea trecutul, prezentul și viitorul.” [Gail Lumet Buckley]