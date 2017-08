Foto: Elvira Koneva, Shutterstock

Conform statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aproape 300 de mii de oameni din intreaga lume se imbolnavesc anual de cancer tiroidian. Cauzele acestei maladii nu sunt pe deplin cunoscute, insa specialistii leaga numarul mare de cazuri de mostenirea genetica si de expunerea la unele radiatii. Pentru Romania, dezastrul de la Cernobal din anii ’80 a insemnat si o crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri. Copiii de atunci, adultii de astazi, sunt cei care au un risc crescut de cancer tiroidian.

“Durerea din zona glandei tiroide, modificarile vocii si nodulii tiroidieni care apar sub varsta de 20 de ani sunt simptome care trebuie semnalate medicului pentru ca pot anunta un cancer tiroidian. De asemenea, orice umflatura din zona gatului ar trebuie sa va puna pe ganduri, acest simptom fiind inclus de specialistii clinicilor ACIBADEM pe lista semnelor care pot trada un cancer”, spune prof dr. Tamer Karsidag, expert ACIBADEM in tratarea cancerului tiroidian.

Cele mai frecvente cancere tiroidiene sunt depistate la femei, precizeaza medicul. De altfel, 5 la suta dintre nodulii care apar la nivelul glandei tiroide au potential malign. Si tiroidita este o afectiune care creste riscul de cancer. Monitorizarea nodulilor cu tehnologii de ultima generatie poate fi solutia diagnosticarii cancerelor in stadii incipiente, cu sanse mari de vindecare pe termen lung.

“Protocolul investigatiilor legate de un eventual cancer de tiroida include o ecografie urmata de biopsie, dar PET-CT este o investigatie pe care o recomand in multe cazuri dificile, atat pentru diagnosticarea cancerului, cat si pentru stabilirea celui mai bun tratament. Tehnologia performanta pe care o folosim la ACIBADEM si-a dovedit utilitatea la mii de pacienti. Vedem frecvent persoane din Romania carora la un check-up complet le depistam diverse forme de cancer si le recomandam investigatii amanuntite. Astfel, reusim sa intervenim la timp, cu succes pentru salvarea sanatatii multor pacienti cu cancer tiroidian”, completeaza expertul ACIBADEM.

Extirparea glandei tiroide sau doar a zonei afectate de cancer face parte din terapiile pentru cancer de tiroida, alaturi de chimioterapie si radioterapie folosite in cazurile mai grave. In cel mai nou spital din grupul ACIBADEM, Altunizade, functioneaza de la inceputul acestui an si Centrul de Terapie cu Iod Reactiv. Aici primesc cele mai bune solutii de tratament persoanele cu cancere de tiroida. Iodul radioactiv este recomandat pacientilor cu forme de cancer tiroidian papilar si folicular, pentru indepartarea tesutului tiroidian rezidual dupa chirurgie.

“Sfatul meu este sa protejati cu atentie sanatatea uneia dintre cele mai importante glande din corp, tiroida! Prin secretia sa de hormoni, aceasta regleaza functionarea intregului organism. De aceea, echipele noastre de medici abordeaza orice afectiune a tiroidei prin cele mai moderne tehnici. Biopsia intraoperatorie, interventia chirurgicala facuta de cei mai buni experti si spitalizarea in centre de top contribuie substantial la vindecarea cancerului tiroidian”, declara prof dr. Tamer Karsidag, expert ACIBADEM in tratarea cancerului tiroidian.

Concluzia: includeti investigatiile tiroidiene in programul anual de evaluare a sanatatii. Si apelati la cei mai buni experti atunci cand trebuie sa recurgeti la un tratament pentru cea mai importanta glanda din corp. Doar asa aveti sanse maxime de vindecare pe termen lung a oricarei afectiuni tiroidiene, benigne sau maligne!

