Diana Oprea mizează pe combinația câștigătoare: iubire, pasiune, muncă

Mă dedic întu totul atât familiei cât și carierei, fac totul cu drag și astfel reușesc să trec peste dificultățile care apar. Indiferent de obstacolele de care m-am lovit, familia a fost suportul meu.

Fosta campioană mondială de fitness feminin Diana Oprea este acum mama unei fetițe adorabile și unul dintre ceimai îndrăgiți instructori de fitness din București. Am stat de vorbă despre succes, familie și ce anume putem face pentru a ne face viața mai frumoasă.

Cum ți-ai descoperit chemarea către gimanstică și fitness?

Diana Oprea: M-am născut cu pasiunea pentru sport, însă spre gimnastică și fitness am fost îndrumată. La început mă jucăm “de-a gimnastica” cu verișoara mea. Aveam în jur de 4 ani. Părinții m-au dus la o selecție în cadrul clubului “Steaua” București, unde am fost aleasă.

La vârstă de 7 ani am fost selectată de clubul “ Cetate” din Deva, sub culorile căruia mi-am petrecut următorii 12 ani din carieră de gimnastă pe ramura artistică și aerobică.

Ai fost campioană mondială la fitness feminin în 2006. Cum ai ajuns la acea performantă?

Diana Oprea: Cu multă muncă și pasiune. Am iubit din prima clipă fitness-ul și acest lucru a contat enorm în caiera mea. Competițiile la care eu am reprezentat România sub deviza IFF ( Internațional Fitness Federation), conțin trei probe: rochie de seră, costum de baie și probă de exercițiu liber ales în care bagajul de elemente din gimnastică artistică și aerobică m-a ajutat enorm.

Competițiile de fitness presupun o pregătire intensă, multă disciplină, dietă foarte strictă, antrenamente pentru musculatură, dar și coregrafie, odihnă activă și pasivă și multă dedicare.

Ai o familie minunată dar și o carieră de succes. Cum îmbini profesia cu viață de familie?

Diana Oprea: Familia mea minunată mă ajută să depășesc orice piedică și mă susține foarte mult în carieră mea. Indiferent că predau clase de grup fitness sau sunt implicată în organizarea cursurilor ori a convențiilor Move On, familia mă susține în totalitate și îmi oferă suportul său necondiționat. Încă din 2001, când am avut primul contact cu această industrie, am format o echipă.

Care sunt clasele favorite pe care le predai și de ce?

Diana Oprea: Clasele mele favorite sunt Pilates și Body Balance. Aceasta din urmă combină Pilates cu Yoga și Tai Chi și este un format Leș Mills. În aceste două formate îmi regăsesc întreaga viață și condimentez fiecare clasă cu suflet și pasiune.

Ce clase de aerobic le recomanzi cititoarelor pentru un plus de tonus? Dar de feminitatea?

Diana Oprea: Body Pump-este o clasă în care se lucrează întreaga musculatură, primești totul într-un singur antrenament. C-Core este o clasă recomandată celor ce își doresc un abdomen tonifiat. Este o clasă perfectă pentu cei ce urmăresc să slăbească în zonă taliei, să aibă un mijloc puternic și un abdomen de invidiat.

Bosu este un antrenament intens care îmbunătățește echilibrul și te ajută să fii mai conștient de mișcările pe care le faci. Dacă sunt la început de drum, recomandarea mea este să încerce cât mai multe tipuri de clase astfel încât să aleagă clasele de care se simț atrase. Important este să facă sport de 3-4 ori în fiecara săptămână și să fie constante. Astfel vor apărea și rezultatele. De asemenea, alimentația echilibrată și hidratarea optimă joacă un rol important în susținerea tonusului.

Tu ce admiri la femeile din jurul tău, mai ales la cele pe care le vezi la clasele tale?

Diana Oprea: Admir fiecare femeie din jurul meu. Fiecare are o poveste de spus, ceva de oferit și de la fiecare pot învață câte un lucru. În momentul în care o persoană pășește în studioul în care predau, are deja toată admirația mea. Cu siguranță acea persoană a făcut un efort și și-a găsit timp pentru sport, pentru ea.

Din păcate, în zilele noastre, tot mai puține femei își găsesc timp pentru ele. Eu sunt un soldat în acest război, un soldat care se bucură când observă că o femeie începe să vina constant la sală.

Care sunt secretele succesului tău în carieră? Dar în familie?

Diana Oprea: Iubirea și pasiunea sunt secretele mele ☺. Aceste două ingrediente adăugate peste multă muncă m-au ajutat intodeauna. Din punctul meu de vedere nu poți realiza ceva sustenabil pe termen lung dacă nu există o chimie între iubire, pasiune și muncă. Mă dedic întu totul atât familiei cât și carierei, fac totul cu drag și astfel reușesc să trec peste dificultățile care apar. Indiferent de obstacolele de care m-am lovit, familia a fost suportul meu.

Povestește-mi despre implicarea ta în proiectul MOVE ON....

Diana Oprea: Am început activitatea la școala de fitness Move On în urmă cu doi ani ca manager operațional al școlii. MOVE ON organizează cursuri de formare profesională, workshop-uri de perfecționare și evenimente de fitness. Disciplinele regăsite în paleta noastră de cursuri sunt aerobic, fitness, Pilates, Yoga, Cycling. MOVE ON introduce în mod continuu cele mai noi concepte, cele mai inovative abordări și cele mai distractive strategii.

La ce evenimente ne inviți luna aceasta?

Diana Oprea: În această lună, Move On vă invită la Convenția Yin and Yang pe 23 și 24 Februarie 2019, la Hotel Caro, București. Yin and Yang este o convenție body & mind, care se adreseză tuturor persoanelor pasionate de aceste discipline. Vom aduce în față publicului două dintre cele mai bune școli de Pilates și Yoga din lume: Fletcher și Iyengar. Clasele de grup și workshop-urile din cadrul evenimentului vor fi susținute de presenteri străini. Sper am bucuria să cunosc o parte din cititoarele voastre.

Featured foto by I T A L O via Shutterstock