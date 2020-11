370.000 de PET-uri și 160.000 litri de ulei uzat, colectați în programul de economie circulară Carrefour, Punem Preț pe Plastic

Carrefour România prezintă rezultatele programului de economie circulară Punem Preț pe Plastic, care propune acțiuni concrete pentru a folosi responsabil resursele, a proteja mediul înconjurător și a susține parteneriatele locale și anunță extinderea acestuia în 2021.

Carrefour România prezintă rezultatele programului Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară adresat consumului inteligent de resurse și reducerii cantității de ambalaje din plastic, precum și introducerea plasticului și a altor resurse într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare, pe perioada iulie 2019 - noiembrie 2020.

În perioada iulie 2019 - noiembrie 2020, peste 370.000 de PET-uri au fost colectate prin campania Plata cu PET în 14 hipermarketuri din țară, oferind la schimb 92 de tone de fructe și legume românești, de la producători locali. Campania a fost realizată cu sprijinul Primăriilor din Municipiul Buzău în 2019 și cu sprijinul Primăriei Muncipiului Iași în 2020, care s-au alăturat inițiativei printr-un parteneriat strategic mai larg, la nivel local. Partenerii neguvernamentali alături de care a fost implementată campania Plata cu PET sunt: Greenpoint Management – partener principal în 2020 și Green Resources Management S.A., S.C. RER SUD S.A, parteneri în 2019.

În perioada noiembrie 2019 - noiembrie 2020 peste 160.000 de litri de ulei alimentar uzat au fost colectați de la clienți în hipermarketurile Carrefour și prin Bringo, oferind la schimb peste 55.000 litri de ulei proaspăt.

Programul va continua și în 2021 prin extinderea acțiunilor concrete puse la dispoziția consumatorilor și partenerilor Carrefour România, pentru a proteja, împreună, resursele și mediul înconjurător.

”Încă din 2018, prin filosofia globală Act for Food, ne-am luat angajamentul de a asigura o tranziție către o alimentație mai sănătoasă, cu produse locale, la prețuri accesibile. Acest angajament nu putea fi atins niciodată dacă nu căutam și o rezolvare la problema deșeurilor – și, foarte specific, a plasticului din natură – care afectează calitatea aerului, a apei, a pământului și împiedică agricultorii să producă sănătos și curat. Am lansat în 2019 Punem Preț pe Plastic pentru că era timpul să trecem, alături de clienții noștri, la un consum inteligent și responsabil de resurse. Un an mai târziu, ne bucurăm că am putut ajunge, prin rețeaua și serviciile Carrefour, la membrii comunităților din care facem parte, care pun, în fiecare zi, preț pe plastic și pe resurse, protejând astfel natura, dar sprijinind și producătorii locali.” Anca Damour, Membru în Comitetul Executiv al Carrefour România.

Despre programul Punem Preț Pe Plastic

Pe 9 iulie 2019, Carrefour România a lansat Punem Preț pe Plastic, un program de economie circulară, care tratează plasticul ca o resursă și încurajează dezvoltarea unor obiceiuri mai bune în rândul consumatorilor, având la bază cei 3 R – reduce-reutilizează-reciclează. Punem Preț pe Plastic schimbă conversația existentă și oferă consumatorilor nu doar o altă perspectivă, ci și acțiuni concrete prin care își pot modifica comportamentul, urmărind educarea consumatorilor cu privire la consumul responsabil de resurse și dezvoltarea unei infrastructuri care susține clienții în trecerea la obiceiuri mai bune, atât în magazin, la cumpărături, cât și acasă, în familie.

Inițiativele care fac parte din programul Punem Preț pe Plastic sunt:

Plata cu PET , lansat în premieră în România, este un demers în care PET-ul devine monedă de schimb pentru fructe și legume românești. Caravana Plata cu PET a ajuns în 8 orașe în anul 2019 și în 6 în anul 2020, în total, în 14 hipermarketuri unde a strâns peste 370.000 de PET-uri în schimbul a 92 tone de fructe și legume românești.

Carrefour este singurul retailer care permite și încurajează clienții să achiziționeze produse din zona Gastronomie în propriile caserole, în fiecare zi, reducând astfel consumul caserolelor de unică folosință. Roli Poli . Un concept unic de stație de colectare selectivă pentru copii unde aceștia primesc informații educative despre consumul responsabil de resurse și colectarea selectivă a deșeurilor. În prezent, 3 stații Roli Poli sunt amplasate în hipermarketurile din Corbeanca, Târgu Mureș și Târgoviște. De asemenea, Carrefour va amplasa în fiecare hipermarket pe care îl va deschide în viitor stația Roli Poli.

În toate hipermarketurile Carrefour din țară clienții au posibilitatea de a aduce uleiul alimentar uzat, pentru a fi colectat responsabil. Pentru încurajarea acestui bun obicei, Carrefour a implementat o mecanică de recompensare prin care, pentru fiecare 3 litri de ulei uzat, oferă la schimb un 1 litru de ulei proaspăt, iar pentru 5 litri de ulei uzat, fiecare client primește 2 litri de ulei proaspăt. Începând cu 2 decembrie 2020, 11 supermarketuri Carrefour vor avea infrastructura necesară pentru colectarea uleiului uzat, iar din 14 decembrie, programul se extinde în 10 magazine Supeco din țară. Duminica Verde. O campanie educațională online desfășurată pe pagina oficială de Facebook a Carrefour, din octombrie 2019 și până în prezent, unde clienții primesc sfaturi despre cum pot trece la obiceiuri mai bine la cumpărături și acasă și cum pot acționa concret pentru a proteja mediul înconjurător.

În 2020, Carrefour a adăugat două noi demersuri care dau posibilitatea consumatorilor de a adopta un comportament mai responsabil față de natură:

Carrefour este primul retailer care s-a alăturat inițiativei Nu arunca măști și mănuși pe jos , derulată de Asociația Geeks for Democracy, prin care au fost colectate peste 760.000 de măști și mănuși uzate, în recipiente special dedicate acestor deșeuri, instalate în magazinele Carrefour.

, derulată de Asociația Geeks for Democracy, prin care au fost colectate peste 760.000 de măști și mănuși uzate, în recipiente special dedicate acestor deșeuri, instalate în magazinele Carrefour. Programul CCR Rebat, prin care au fost colectate până în prezent peste 10.000 tone de baterii uzate și au fost oferite la schimb peste 69 de milioane de baterii noi.

În 2021, Carrefour România extinde programul Punem Preț Pe Plastic și rămâne alături de partenerii și clienții săi prin acțiuni concrete care vizează colectarea selectivă și introducerea plasticului și a resurselor în circuitul economic, combaterea risipei alimentare, transformarea deșeurilor în compost sau încurajarea consumului de materiale biodegradabile care nu afectează natura. Totodată, conform directivelor europene, Carrefour va face demersuri în vederea retragerii plasticului de unică folosință din toate magazinele și nu în ultimul rând va încuraja protejarea resurselor naturale printr-un consum responsabil.