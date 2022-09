Sindromul Down este o boală cromozomială care provoacă leziuni în creșterea fizică și cognitivă a unui copil, fiind cea mai frecventă cauză pentru retardul mintal în rândul copiilor.

Persoanele cu sindrom Down se confruntă cu trăsături tipice, cum ar fi o față plată și un gât scurt. Este o condiție pe viață, însă cu îngrijire și sprijin adecvat, copiii cu sindrom Down pot duce o viață normală și activă.

Medicii specialişti în domeniul celulelor stem au ajuns la concluzia că tratamentul cu celule stem poate contribui la o oarecare îmbunătățire a vieţii celor care suferă de acest sindrom, chiar dacă nu poate fi promisă o vindecare completă.

Ce este sindromul Down?

Sindromul Down este cauzat de o apariție suplimentară a cromozomului 21. Cromozomii poartă genele care antrenează organismul să se dezvolte în anumite moduri și să implementeze anumite funcții specifice. În mod normal, celulele organismului uman cuprind 23 de perechi de cromozomi, câte un set de cromozomi moștenit de la fiecare părinte. Persoanele cu sindrom Down au 47 de cromozomi, prin dublarea cromozomului 21. În circumstanțe rare, sindromul Down poate fi provocat și de alte complicații cromozomiale.

Prezența unui cromozom suplimentar sau anormal întrerupe cursul normal de dezvoltare și poate duce la caracteristici fizice specifice și la un anumit nivel de dizabilitate intelectuală și de dezvoltare. În ultimii ani, s-a dovedit că tratamentul cu celulele stem are un impact surprinzător asupra acestei afecțiuni incurabile.

Celulele Stem și Sindromul Down

„Celulele stem sunt folosite într-o serie de aplicații datorită versatilității și capacității lor de a se diferenția în orice celulă. Sunt utilizate în studii complexe, de la accelerarea dezvoltării organelor crescute în laborator până la cercetarea permanentă a bolilor și dizabilităților precum boala Parkinson și chiar orbirea permanentă”, afirmă conf. dr. Filimon Nicoleta, biolog Stem Cells Bank.

Terapia cu celule stem a avut rezultate promiţătoare și în cazul unui copil cu sindromul Down, care prezenta şi abilităţi motorii subdezvoltate.

Potrivit medicului care s-a ocupat de transplantul de celule stem, pacientul a trecut prin două sesiuni de terapie cu celule stem, care au durat fiecare aproximativ trei luni. Iar rezultatele nu au întârziat să apară chiar înainte de a termina prima sesiune de tratament. Astfel, tonusul muscular al pacientului s-a îmbunătăţit în cazul tuturor membrelor și mai mult decât atât, copilul a început să gângurească şi să meargă de-a buşilea.

Apoi, până la finalizarea tratamentului complet, copilul şi-a dezvoltat un anumit nivel de socializare, fiind capabil să recunoască persoanele apropiate.

Într-un alt studiu, oamenii de știință au reușit să inhibe gena care are un rol important în apariția bolii. Rezultatele sugerează că gena OLIG2 a cromozomului uman 21 poate fi o excelentă țintă terapeutică prenatală de a inversa dezvoltarea anormală a creierului embrionar, reechilibrarea celor două tipuri de neuroni în creier - excitator și inhibitor - precum și îmbunătățirea postnatală a funcției cognitive.

