Ţii post sau eşti vegan? Iată cum poți obține proteinele necesare, chiar și cele prezente în surse de origine animală!

Se estimează că în lume există, în acest moment, în jurul a 88 de milioane de vegani, astfel că alimentația pe bază de plante nu mai reprezintă doar o alegere de nișă. Cererea în creștere pentru produse pe bază de plante reflectă o schimbare la nivel global către un stil de viață sănătos conștient. Totuși, cum pot veganii, inclusiv persoanele care țin post, să obțină cantitatea necesară de proteine și aminoacizi dacă nu consumă produse de origine animală?

Dietele pe bază de plante au fost asociate cu înregistrarea unor rate mai scăzute ale bolilor de inimă, diabetului și anumitor tipuri de cancer. Un studiu publicat în Journal of the American Heart Association a arătat că o dietă pe bază de plante ar putea reduce riscul de boală coronariană cu 40%. În plus, proteinele pe bază de plante conțin mai puține grăsimi saturate și colesterol, fiind o opțiune avantajoasă pentru cei care doresc să mențină o greutate sănătoasă și să reducă riscul de boli legate de obezitate.

Gavin Stainton, Senior Principal Scientist & Innovation Lead în cadrul Herbalife, oferă câteva alternative sănătoase ca surse de proteină pe bază de plante, altele decât clasica soia.

”În timp ce soia a fost mult timp sursa principală de proteine pe bază de plante, există multe alte opțiuni din care putem alege:

• Proteina din mazăre: Bogată în aminoacizi esențiali și usor de digerat, această formă de proteine are și un risc de alergie mai mic.

• Proteine din orez: Hipoalergenice și fără gluten, ceea ce le face potrivite pentru cei cu restricții alimentare.

• Quinoa: o sursă versatilă de proteine pe bază de plante, adesea apreciată pentru profilul complet de aminoacizi și pentru că nu conține gluten.

• Linte: O sursă excelentă de proteine, dar și de fibre, vitamine și minerale.

• Semințe de in: Bogate în nutrienți esențiali și acizi grași omega-3, alături de fosfor, care este excelent pentru consolidarea rezistenței oaselor”, spune specialistul Herbalife.

Cum facem să obținem aminoacizii esențiali care există doar în produse de origine animală?

Deși beneficiile pentru sănătate ale dietei vegane sunt clare, este esențial să știm că proteinele origine animală sunt „complete”, ceea ce înseamnă că furnizează toți aminoacizii esențiali la nivelurile potrivite de care organismul nostru are nevoie pentru a susține creșterea masei musculare și funcția imunitară.

”Dacă eliminăm carnea din dietă și o înlocuim cu proteine vegetale, trebuie să conștientizăm faptul că unele dintre acestea vor avea unul sau doi dintre aminoacizii esențiali la niveluri mai mici decât este necesar pentru a furniza o proteină completă. Drept urmare, este imperativ ca veganii să găsească amestecul potrivit de proteine pe bază de plante pentru a-și satisface nevoile nutriționale.

Din fericire, selectarea proteinelor vegetale potrivite de care corpul nostru are nevoie nu este atât de complexă pe cât ar părea. Iată cinci sfaturi pentru a obține un echilibru bun:

Diversifică sursele. Consumă o varietate de surse de proteine pentru a te asigura că beneficiezi de un spectru larg de aminoacizi. Încorporează o combinație de fasole, nuci, semințe și cereale în dieta ta. Completează dieta cu suplimente nutritive. Este nevoie de timp pentru a obține combinația adecvată de proteine din plante. Până atunci poți încerca un supliment nutritiv, ca de exemplu Herbalife Tri Blend Select, ce combină proteinele din mazăre, quinoa, orez și semințe de in pentru a oferi un profil cuprinzător și complet de aminoacizi. Acest produs inovator servește ca un instrument valoros atunci când vine vorba de satisfacerea nevoilor de proteine și nutriție. Este livrat într-un format simplu de shake pe bază de proteine, perfect pentru persoanele care au un stil de viață ocupat, dar nu doresc să facă compromisuri legate de starea de bine. Echilibrează mesele. Alege mese echilibrate care includ proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Combinarea proteinelor vegetale cu alimente complementare, cum ar fi fasolea și orezul, crește aportul de aminoacizi. Apelează la specialiști. Decizia de a adopta o dietă vegană nu este una ușoară. Cum poți fi sigur că beneficiezi de nutriția de care ai nevoie? Din acest motiv, un consultant te poate ajuta în acest proces. Distribuitori Independenți Herbalife sunt bine pregătiți și au un rol esențial atunci când vine vorba de schimbarea stilului de viață și al dietei, oferind suport și îndrumare asupra modului în care suplimentele, dieta și exercițiile fizice să funcționeze împreună pentru a crea un stil de viață sănătos și activ sustenabil. Citește etichetele. Acordă atenție etichetelor produselor pentru a identifica alimentele fortificate și cele care conțin vitamine și minerale adăugate. Acestea te pot ajuta să obții toți nutrienți de care are nevoie corpul tău”, spune Gavin Stainton, Senior Principal Scientist & Innovation Lead în cadrul Herbalife.

Creșterea cererii de proteine pe bază de plante se aliniază, prin urmare, cu o conștientizare tot mai mare a beneficiilor pentru sănătate asociate cu reducerea consumului de carne. Se estimează că piața globală a proteinelor pe bază de plante va ajunge la o valoare de 23,4 miliarde de dolari până în 2027.

Surse:

https://worldanimalfoundation.org/advocate/how-many-vegans-are-in-the-world/#:~:text=According%20to%20Stats%20of%202023,2022%2C%20that's%20around%201.1%25

https://www.businesswire.com/news/home/20220114005339/en/The-Worldwide-Plant-based-Protein-Industry-is-Expected-to-Reach-23.4-Billion-by-2028---ResearchAndMarkets.com

https://www.medicalnewstoday.com/articles/326003#:~:text=By%20way%20of%20example%2C%20one,death%20by%20the%20same%20percentage

Vizionare placuta