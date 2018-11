Bijuterii cu perle prețioase: sezonul acesta se poartă multe

Unde și cum am văzut bijuterii cu perle prețioase în prezentările de modă și cum au inserat stiliștii marilor case de modă aceste pietre în ținute? La Y Project am descoperit cercei cu perle prețioase și cu cercuri metalice aurii, de la lobul urechii, până la clavicule, asortați cu layere de tricotaje și paltoane de stofă de lână.

Și la Dries Van Noten am găsit bijuterii cu perle prețioase, tot cercei, de data aceasta cu asimetrie. Modelele au purtat câte un cercel masiv, cu brațe metalice, decorate cu cristale, sticlă colorată și ”lacrimi” de perle, alături de pulovere tricotate gros, pe gât și paltoane din stofă, cu gulere interesante, toate liniile atrăgând atenția la chipul purtătoarei.

La Chanel am întâlnit multe straturi de coliere cu perle prețioase, într-un stil aproape Gipsy, oricum de inspirație tribală, dacă triburile ar fi trăit în Palate Rococo sau Baroce. Aici perlele s-au amestecat cu dantelăriile metalice, cu cristalele colorate, cu lanțurile lungi, decorate de mănuși, logo-ul metalic al casei de modă, mărgele sau flori masive. La Chanel perlele au fost asortate cu tweed, tricotaje și blană.

Și la Prabal Gurung am întâlnit bijuterii cu perle prețioase. La această casă de modă cerceii cu perle au îmbinat atât perlele mari cât șți pe cele micuțe, în stil șirag. Tot cercei cu perle am întâlnit și la Antonio Maras. Aici cerceii au fost masivi, grei, cu aglomerări de perle, cristale și elemente metalice prețioase, în stil candelabru.

Acest stil a fost asortat cu sweatere sport și inserții de blană ecologică. La McQueen cerceii cu perle au fost asimetrici, aproape minimal, fiind completați de coliere choker metalice și pandantive victoriene cu fluturi, însă printr-o prismă Goth, Grunge sau Rock. Modelele au purtat sacouri cu gulere și revere supradimensionate și ruj roșu intens.

Am întâlnit bijuterii cu perle prețioase și la Dolce & Gabbana. Aici am găsit brățări cu perle prețioase, camee, mărgele, cristale, dantelării metalice. Adevărate cătușe opulente sau manșete groase, metalice, brățările acestea fixe și bogate au fost asortate cu rochii senzuale, romantice, din voal eteric, imprimat cu flori. Bijuterii cu perle prețioase am văzut și la Toga. Aici perlele au fost violet neon, în mănunchiuri, dacă nu ciorchini, grei, atârnând de urechi, fiind completați de pulovere.

La Louis Vuitton am văzut un stil inspirat de prerie și de look-ul American Cowboy, cu cojoace și coliere cu perle prețioase, în stil lanț subțire cu decorațiune cu cristale și perle. Și la foarte mulți designeri am văzut look-ul cu bijuterii cu perle prețioase de tipul lucky charms, unde perlele au avut loc de cinste și au completat tot ținute bogate, opulente.

Așadar, fie că porți brățări cu perle prețioase, fie că alegi cercei sau coliere, mizează pe bogăția elementelor alese!

Sursa foto front page – Unsplash