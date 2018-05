Dacă vrei să fii cea mai frumoasă de pe plajă, alege costume de baie cu decupaje sexy

Și trecem de la sport-șic la ceva mai multă piele la vedere. În unele locuri mai multă, în altele deștept plasată, deși mai ”cuminte” arătată. Mă refer, desigur, la modelele de costume de baie cu decupaje sexy! Care, apropo, nu trebuie să fie monokini sau de-a dreptul inexistente, să fie atrăgătoare! Ba deloc! La capitolul costume de baie întregi pentru 2018, până și modelele de costume de baie cu decupaje sau transparențe rămân feminine, elegante, suave, discrete.

Am încercat, pe cât posibil, să cuprind la un loc tot ce înseamnă decupaje. Am ales costume de baie întregi colorate, cu decupaje pe talie. Am ales costume de baie cu decupaje sexy și inserții transparente de voal, în zonele decoltate - acestea sunt de-a dreptul fabuloase și trebuie să le porți, cine știe când mai revin în trend?

Am ales costume de baie cu totul, dar cu decolteu decupat atât de adânc, încât iubitul n-o să-ți mai spună că se uită în ochii tăi ca marea. Sau dacă îți va spune, nu-l vei crede! (mă refer la cel floral, desigur!). Și am ales costume de baie de înot cu mici decupaje, cât să ațâțe privirea și să transmită mesajul că până și atunci când înoți, nu renunți la sex-appeal! Ai de unde să alegi costume de baie cu decupaje sexy, dacă te decizi!

Modele de costume de baie cu decupaje sexy

De altfel, ai de unde să alegi costume de baie întregi pentru 2018, pentru că este un trend major! Adio bikini, adio monokini, adio swimwear decoltat și expus! Acum se poartă costume de baie cu totul, însă cu nimic mai prejos!

Vara lui 2018 este sezonul în care plaja va fi plină de costume de baie întregi colorate, costume de baie sport și costume de baie de înot. Și, pentru divele absolute, ce vor să ia centrul scenei, există oricând varianta de costume de baie cu decupaje sexy. Și ca diva absolută ce mă aflu, sper că v-am spus ce voiați să aflați și mă retrag să îmi calculez bugetul, să văd mai exact câte modele îmi iau anul acesta. Pup!

Sursa foto front page – Christopher Campbell/Unsplash