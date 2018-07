Ce filme să vezi în iulie: mergi la „Mamma Mia! O luăm de la capăt!”

Eu am mers cu prietena mea și jur că acest film a făcut să se adune energii frumoase, fără să știm, fără să planificăm. Cum spuneam, iubirea de oameni este iubire, oricum ar fi ea! Se făcea că prietena mea s-a întâlnit cu o altă prietenă, pe care eu nu o cunoșteam, care venise cu o altă prietenă, pe care prietena mea nu o cunoștea, pe care eu o știam din lumea digitală și pe care o plăceam. Ne-am cunoscut între noi, am făcut schimb de floricele și ciocolată, am stat una lângă alta, am râs, am zâmbit nostalgic, am fremătat, am suspinat, am izbucnit în hohote, am plâns (da, se simte energia în sala de cinema!) și am aplaudat. Okay, trebuie să înțelegi că eu nu sunt omul care aplaudă în avion și la cinema, dar acesta nu e film!

Te simți ca la teatru. Te simți aproape de actorii aceia, care au jucat atât de uman, fie și pe note muzicale din cântecele ABBA, te simți aproape de tine, de viață, de iubire. Te simți acolo! Și atunci, energia, emoția, sunt pure și uneori se descarcă și cu aplauze!

Cum spuneam, eu am mers la filmul Mamma Mia cu prietena mea. Dar este un film la care poți merge și cu mama ta, de exemplu. Fiecare dintre voi vă veți vedea cu alți ochi, vă veți aminti cum a fost, vă veți revedea viața pe dinăuntru și vă veți vindeca așa de frumos și de relaxant. Pentru că filmul acesta despre asta este: despre viața care curge, așa cum curge, despre oamenii care uneori curg cu ea, alteori se împotrivesc, doar pentru a ajunge tot la a se lăsa în alunecare, în a trăi, fie și mai târziu, decât niciodată.

În filmul Mamma Mia - partea a doua, înțelegi mai multe din prima poveste, pui cap la cap multe detalii și crede-mă că înțelegi mai mult și din viața ta și a părinților tăi. Extra info: „Mamma Mia! O Luăm de la capăt” ajunge la cinema de pe 20 iulie!