Manecile tip capa - rafinament absolut de inspiratie regala!

Ca sa obtii rapid o tinuta eleganta de efect, ai nevoie de o singura piesa vestimentara, cu conditia sa fie o piesa vestimentara cu maneci tip capa. Mai exact, o rochie, un sacou, un cardigan sau o bluza cu maneci tip capa. Sunt sigura ca in garderoba ta nu se regaseste un astfel de exemplar, motiv pentru care am si pornit cautarile in magazinele online.

Nici nu ma gandeam ca o sa gasesc atat de multe modele care sa imi placa. Rochii office, rochii de ocazie si de zi, dar si sacouri care ma fac sa astept cu nerabdare primavara.