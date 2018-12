Nu spunem nimic nou atunci când declarăm că bărbaților nu prea le (mai) plac blugii slim, lucru demonstrat și de faptul că anul acesta au preferat pantalonii largi. Și dacă sunt și în culori deschise, cu atât mai bine. Cu alte cuvinte no more skinny, welcome looser-fitting.

Iar asta se vede și in preferințele femeilor, pentru că așa cum am zis se caută comoditatea. Anul asta s-a mizat pe creațiile cât mai largi - în colecția Simbol Celine găsești niște exemple concrete. Cert este că nu sunt modele banale sau comune: s-au căutat mai ales pantalonii cu cracul cât mai mare.

Vezi propuneri de pantaloni stil dad-look