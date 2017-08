Rochia tunica poate fi purtata si in tinuta de seara

Si daca tot am ales cateva modele de tunici versatile, am completat lista si cu modele de rochii de vara ce pot fi purtate si seara, dupa concediu, la birou sau in tinute casual, de oras.

Rochia tunica tip military e perfecta cu pantofi cu toc stiletto la birou si in concediu cu sandale. Tunica din denim e numai buna de purtat alaturi de pantofi sport ori espadrile, iar rochia tunica eleganta se asorteaza cu sandale cu toc.

Modele de tunica potrivite si in tinute elegante

Acum ca am stabilit si ce luam in valiza de concediu – vreo 10 rochii-tunica sunt suficiente, zic! – ramane sa va urez vacanta frumoasa! Si daca ati fost deja, puteti oricand sa purtati aceste modele in oras, la ocazii sau chiar la job.

Sursa foto front page – Alex Sheldon/Unsplash