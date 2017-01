Nu vreau sa fiu singura persoana din viata ta. Vreau sa ai multi prieteni cu care sa poti merge la bere cand sunt blocata la munca. Vreau sa ai familia aproape si rude pe care sa le vizitezi la sfarsit de saptamana. Insa nu vreau sa ma consideri o a doua optiune. Persoana pe care sa o suni cand toti ceilalti sunt ocupati. Persoana la care sa vii cand nu ai pe nimeni. Ma astept sa fiu tratata precum o prioritate.

Insa, fiind prima ta prioritate nu inseamna ca am nevoie de toata atentia ta. Nu am nevoie sa imi dai mesaj imediat ce iti suna alarma de dimineata sau cand ai plecat de la munca. Nu am nevoie de o afectiune fara sfarsit. Insa ar fi bine daca ar exista putina. Am nevoie sa iti faci timp sa ma vezi. Am nevoie sa simt ca iti este dor de mine si ca insemn ceva pentru tine.

Am nevoie de fapte, nu vorbe. Nu vreau sa imi cumperi bilete de avion pentru ziua mea de nastere sau bijuterii scumpe pentru aniversarea noastra. Nu am nevoie de un cadou pe care apoi sa il arunc in sertar si sa uit de el. Te vreau doar pe tine. Si te vreau prezent in viata mea. Si vreau sa stiu ca si eu contez pentru tine.

Nu ma intelege gresit. Nu am nevoie sa ma pui pe un piedestal si sa ma tratezi precum o printesa. Dar am nevoie sa imi arati respect. Am nevoie sa pui efort, sa ma consideri egala.

Si, cel mai important, nu vreau sa faci lucruri frumoase pentru mine pentru ca le cer. Sau pentru ca esti ingrijorat ca m-ai putea pierde. Vreau sa le faci pentru ca esti nebun dupa mine si vreau sa ma vezi fericita. Pentru ca ideea de a le face nu este o optiune, ci o dorinta.

Vreau un barbat care nu crede ca ar depune efort prin gesturi de tandrete. Vreau un barbat care sa nu ma considere un obstacol si caruia sa nu ii fie greu sa isi gaseasca timp liber pentru mine.

Vreau un barbat care vrea o relatie cu mine si este dispus sa depuna munca pentru a sustine aceasta relatie. Nu pot accepta lenea. Nu pot accepta lipsa de efort.

S-ar putea parea ca standardele mele sunt ridicate, dar sunt fix asa cum trebuie. Cand vine vorba despre mine, nu-ti cer prea multe. Iti cer doar sa incerci!