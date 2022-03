BIA lansează Doare mai puțin, o melodie pentru toți cei care au avut inima frântă

Piesa are o poveste aparte, în care frumoasa artistă cântă pentru toți cei care iubind au cunoscut suferința, dar aleg să treacă peste dezamăgirea provocată de cel care le-a înșelat încrederea și să privească înainte, spre un nou drum, unul în care „doare mai puțin" este motto-ul care dă putere.

După colaborările muzicale cu Betty Blue pentru „Amândouă" și cu Lino pentru „Dubios", BIA lansează un nou single solo. „Doare mai puțin" este cadoul muzical pe care BIA l-a pregătit pentru fani, o piesă fresh cu versuri sensibile. Compusă de către Cătălin Tamazlicaru alături de Diana Sturza, DJ SAVA, Șerban Cazan și Gabriel Stănoiu, single-ul are o poveste aparte, în care frumoasa artistă cântă pentru toți cei care iubind au cunoscut suferința, dar aleg să treacă peste dezamăgirea provocată de cel care le-a înșelat încrederea și să privească înainte, spre un nou drum, unul în care „doare mai puțin" este motto-ul care dă putere.



„«Doare mai puțin» este prima piesă pe care o lansez anul acesta și vă mărturisesc că am avut mari emoții și am fost foarte nerăbdătoare să împărtășesc cu voi această melodie. Single-ul acesta este pentru toți cei care au suferit din și pentru dragoste, care au fost suficient de puternici să meargă mai departe și să nu își piardă speranța", povestește BIA.



Primul studio în care a intrat artista este cel al lui What's UP alături de care a cântat și la banchetul ei de la sfârșitul clasei a patra. BIA a mai fost în studioul lui Speak și apoi în studiourile HaHaHa Production. În urmă cu 4 ani, BIA (Bianca Stoian) a lansat „K.O.", primul single din carieră, apoi au urmat „Pentru tine", „Je veux", piesă pentru care artista a lucrat cu Monoir, producătorul din spatele unor hituri internaționale precum „The Violin Song" sau „Lost in Istanbul" și „Tunai", o piesă pansament pentru cei care au rămas cu inima frântă.