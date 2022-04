Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Reghecampf! Sexy impresara, cuvinte de laudă asupra antrenorului

Anamaria Prodan reușește să surprindă pe toată lumea cu declarațiile sale, asta după ce a postat un mesaj plin de aprecieri pentru fostul ei partener, Laurențiu Reghecampf, cu care se află în plin proces.

Anamaria Prodan este în continuare o femeie îndrăgostită de încă soțul ei, Laurențiu Reghecampf, chiar dacă se află în plin proces de divorț. Sexy impresara a surprins lumea mondenă după ce a postat un mesaj plin de aprecieri față de antrenor , dorind să îngroape securea războiului dintre cei doi.

Impresara a ținut să menționeze faptul că, deși nu mai formează un cuplu cu Reghecampf, cei doi vor rămâne pentru totdeauna un cuplu puternic, admirat de toată lumea.

"Și cu asta am spus tot. Eu ANAMARIA PRODAN REGHECAMPF. Cu toate amantele trecute, actuale, viitoare Reghecampf și Prodan vor rămâne in istorie cel mai puternic și frumos cuplu care a existat in țara aceasta.

Restul … este cancan și noi doi vom merge mai departe cu amintirile noastre de vis care vor dăinui forever.", a scris Anamaria Prodan pe rețelele de socializare.

Anamaria Prodan, aprecieri față de Reghecampf

Anamaria Prodan a continuat seria laudelor asupra fostului ei partener, declarând că Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi are România. Mai mult, cei doi formează o echipă de dragul copiilor pe care îi au.

”El cel mai bun antrenor al României, eu cea mai puternică femeie care există și care merge mai departe și mai puternic doar ÎNAINTE ! Amândoi întotdeauna pt copii obligatoriu unul și aceeași persoană!”, a mai scris impresara pe pagina sa de Instagram.