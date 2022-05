Citate despre familie: Mesaje pentru cei dragi

Familia reprezintă cercul în care ne simțim cel mai în siguranță. Aceasta este refugiul pentru momentele dificile, familia este totul! Atunci când simți că te confrunți cu o problemă, apelează cu încredere la rudele tale deoarece acestea vor oferi tot ce au pentru ca tu să te simți cu adevărat bine. Pentru a le mulțumi, transmite-le aceste citate despre familie și dăruiește-le un zâmbet pe buze!

Mai departe, îți vom oferi o serie de citate despre familie scurte. Atunci când vrei să îți expui emoțiile, dar nu știi cum să abordezi discuția, doar spune-le aceste citate despre familie și ei o să se bucure cu adevărat.

Nu este suficient să prezentăm o serie de citate despre familie, așa că ne-am gândit să facem și o serie de poezii despre familie, pe care să le reciți în clipele importante din viața voastră.

Citate despre familie. Bunica - Grigore Vieru

„Tot mai mică, tot mai mică, Cât o floare, o furnică, Cât o lacrimă sub soare… De ce oare, de ce oare?!”

Citate despre familie - Doi frați cuminți - Elena Farago

„Noi suntem doi frati, in casa

Si nu ne certam deloc,

Si suntem tacuti la masa,

Si cuminti in orice loc.



Avem hamuri, cerc si minge,

Cand pe-afara ne jucam,

Iar cand ploua, ori cand ninge,

Linistiti in casa stam.



Si cu jucarii frumoase

Ne jucam tot amandoi,

Pe cand mama nostra coase,

Ori citeste, langa noi.

Mama noastra ne vorbeste

Si ne mangaie duios,

Iara seara ne citeste

Ori ne spune-un basm frumos.



Si ne-nvata lucruri multe,

Si frumoase, stand cu noi,

Si ii place sa ne-asculte

Cand vorbim noi amandoi….



Si in gandul nostru-ntruna

Auzim povata ei:

- Fiti cuminti intotdeauna

Si fiti buni, copiii mei! …”