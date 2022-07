Fiica lui Brigitte Pastramă, Sara, nu a intrat la liceu dorit și se va transfera la unul privat. Mama sa este nevoită să achite!

Fiica lui Brigitte Pastramă se pregătește pentru viața de liceu, însă, aceasta are mare grijă la mediul în care urmează să învețe. Sara a fost nemulțumită de liceul la care a intrat, astfel că mama sa îi va plăti, timp de 4 ani, cursurile la o instituție privată.

Adolescența este una dintre cele mai frumoase perioade din viața unui om, și pentru ca lucrurile să fie ca la carte, Sara, fiica lui Brigitte Pastramă știe că nu poate să învețe oriunde. Adolescenta a susținut Evaluarea Națională și a obținut o notă bună, însă, cu toate acestea, nu a intrat la liceul dorit.

Dezamăgită de instituția la care a fost repartizată, Sara a mărturisit că se va transfera la un liceu privat, ceea ce înseamnă că partenera de viață a lui Florin Pastramă va plăti, timp de 4 ani, costurile de școlarizare ale fiicei ei.

„Nu, nu am intrat (n.r. – la liceul unde își dorea). Am luat o notă destul de bună și am intrat la un liceu foarte prost. Am intrat la un liceu cu 3 note mai mici decât nota pe care am luat-o eu. Acum o să mă duc la un liceu privat pentru că nu sunt deloc fericită cu liceul la care am intrat. M-am dus zilele acestea de la școala unde am fost și acum trebuie doar să mă duc la școală și să plătească mama suma. Așa mă transfer, mă înscrie”, a declarat Sara pentru ego.ro.

Cu toate acestea, Sara știe ce carieră vrea să urmeze după terminarea studiilor. Fiica lui Brigitte Pastramă își dorește să devină notar, însă, spune ea, mai are timp să se gândească.

„Vreau să dau la Facultatea de Drept, să mă fac notar. Dar nu știu acum cum o să meargă. O să încerc. Nu prea aș vrea să plec (n.r. din țară), dar, între timp, poate o să mă mai răzgândesc. Nu știu sigur”, a mai spus Sara.

Brigitte Pastramă, reguli stricte pentru fiica ei

Sara a împlinit de curând 15 ani, iar mama ei i-a organizat o petrecere demnă de o prințesă. Fiica vedetei a primult multe cadouri și a fost în centrul atenției, iar mama sa a fost cea care i-a arătat, încă o dată, dragostea sa necondiționată.

Sara a vorbit și despre regulile pe care Brigitte i le impune ei și de la care nu are voie să se abată.

„Nu mă lasă să fac foarte multe. Să ies afară seara, mă lasă să ies afară până la 22.00-23.00 maximum. Nu prea mă lasă să dorm la prietenele mele acasă, abia m-a lăsat ieri, de ziua mea. Cam atâta nu mă lasă. Nu mă lasă să plec altundeva, în alt oraș, fără să fie și ea cu mine”, a mai declarat Sara.